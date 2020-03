Reunión con farmacéuticos locales por el Coronavirus

Desde la Asociación Usuarios y Consumidores Organizados de nuestra Ciudad dialogaron con la Presidenta del Colegio de Farmacéuticos, con la intención de intercambiar información y transmitirle a la Comunidad detalles preventivos ante la preocupación por la pandemia. "Queremos llevarle tranquilidad a la gente, y sugerirle que no es conveniente asistir a la farmacia de no ser estrictamente necesario", expresaron. Integrantes de la Asociación Usuarios y Consumidores Organizados se reunieron con la Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de nuestra Ciudad, Andrea Giobellini, ante la preocupación por la pandemia de Coronavirus que afecta a la población mundial. Tras un relevamiento realizado en nuestra Ciudad, Romina Carrizo expresó: "Queremos llevarle tranquilidad a la gente, y sugerirle que no es conveniente asistir a la farmacia de no ser estrictamente necesario. La idea es que sea mínima la concentración de gente, por el bien de los clientes pero también de los trabajadores". Las autoridades además recomendaron que los mayores 65 no asistan a las farmacias. "Lo ideal es que algún familiar lo haga por ellos. Estamos viendo la posibilidad de generar un período de atención exclusiva para este sector". En cuanto al incremento en la demanda de algunos productos, Carrizo señaló que "las recomendaciones coinciden en priorizar el agua y el jabón ante el alcohol en gel. Y aconseja el uso de barbijos sólo en casos necesarios. Pensamos que si todos tenemos un comportamiento y consumo cauteloso y racional, la situación debería normalizarse prontamente". "Estamos dialogando con los farmacéuticos y con los distintos actores de esta pandemia, sumando voluntades coordinando la información a los vecinos. Nuestra intención es la de proteger siempre a los usuarios y consumidores, pero al estar la salud de por medio, debemos redoblar el compromiso y ponernos a disposición para colaborar en todo lo que podamos" finalizó Romina Carrizo.

Romina Carrizo, en representación de la Asociación Usuarios Organizados junto a la Presidenta del colegio de Farmacéuticos Andrea Giobellini.



Reunión con farmacéuticos locales por el Coronavirus

