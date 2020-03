Clínica Delta se prepara para enfrentar el Coronavirus

Hasta el momento no se ha presentado ningún caso en Campana. Las instituciones privadas están trabajando coordinadamente con el sistema público para garantizar la atención en el momento en que sea necesario. El director médico de la Clínica Delta, Dr. Daniel Szir, informó que la institución ya realizó todas las adecuaciones y previsiones necesarias para la atención de casos de coronavirus cuando estos se presenten, para lo cual se está trabajando con el área de epidemiología de la Municipalidad de Campana, que es la puerta de entrada local al sistema público de salud. Al respecto, el profesional explicó que la clínica cuenta con todos los elementos de seguridad personal y de tratamiento necesarios para atender a los pacientes, además de haber establecido un circuito de circulación para pacientes con sospecha de coronavirus específico y totalmente separado del resto de los pacientes de la clínica. En ese sentido, indicó que se ha instalado cartelería en distintos sectores del centro médico que explica que las personas que presenten síntomas compatibles con coronavirus deben ingresar a la clínica por una puerta que se encuentra al lado del acceso de ambulancias, sobre la calle Castelli, y que está identificada con un cartel rojo. Allí los pacientes recibirán las primeras atenciones. En caso de que los síntomas sean compatibles se activa el protocolo de coronavirus y se toman las muestras para hacer los estudios que confirmarán o no el caso. Si los síntomas son leves el paciente es enviado a su domicilio en cuarentena y se denuncia el caso a las autoridades sanitarias para su seguimiento. Para los casos mas graves que requieren internación el paciente es conducido dentro de la clínica de manera que no toma contacto con el resto de los pacientes. Ya está dispuesta un ala especial de internación exclusiva para coronavirus y también está previsto internar pacientes en la unidad de terapia intensiva en caso que la situación lo requiera. Según la experiencia de los países donde la pandemia se está produciendo con mucha fuerza, como España e Italia, el sistema de salud se congestiona especialmente en el caso de los pacientes que requieren el uso de respiradores mecánicos. La clínica Delta cuenta normalmente con 5 de estos equipos en la terapia intensiva, y en previsión de un fuerte crecimiento de la demanda ya se encuentran en reserva 5 equipos más para atender esa necesidad. Finalmente, el Dr. Szir transmitió su agradecimiento y el del subdirector de la clínica Dr. Mendoza a todo el personal administrativo, en especial a aquellos que están en contacto con el público, y fundamentalmente al equipo de enfermería, médicos, técnicos, camilleros y a todo el personal de mucamas, por su colaboración, trabajo y apoyo incondicional a la Institución. "Por nuestra parte haremos todo lo que esté en nuestras manos para protegerlos y facilitar su trabajo" concluyó el directivo.







Clínica Delta se prepara para enfrentar el Coronavirus

