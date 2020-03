A raíz del otorgamiento de licencias al personal municipal para prevenir la propagación del Coronavirus, la capacidad de trabajo se redujo a menos de 30%. No obstante, durante los próximos días se ofrecerán los servicios básicos y se responderán a eventualidades. Hasta el próximo 31 de marzo inclusive, la Secretaría de Espacio Público cumplirá los servicios indispensables. Según informaron desde el Municipio, actualmente -tras el otorgamiento de licencias laborales a trabajadores que integran el grupo de riesgo-, la capacidad del personal se redujo a menos del 30 por ciento. Por ello, se determinó que durante las próximas semanas se garantizarán los servicios básicos y el personal disponible estará a disposición para responder a cualquier eventualidad. "Estamos atravesando una situación especial que requiere la colaboración y responsabilidad de todos, por eso, vamos a garantizar los servicios esenciales pero les solicitamos a los vecinos que estos días comprendan que no podremos responder a todas las semanas que no sean prioritarias", señalaron.





La Secretaría de Espacio Público garantizó el cumplimiento de servicios indispensables

Se están realizando tareas de poda correctiva y corte de pasto en distintas zonas de la ciudad. Si bien el área de Espacio Público redujo la capacidad de trabajo, debido al otorgamiento de licencias al personal municipal, se está garantizando el cumplimiento de servicios pic.twitter.com/z1TBVMe4zh — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 19, 2020 Mantenimiento y corte de pasto en San Martín y Liniers, en Espacio Campana Joven pic.twitter.com/GI4nRNqs0f — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 18, 2020 #Ahora cuadrillas de la secretaria de Espacio Público, realizando recolección de ramas en Parque Natura. pic.twitter.com/sH4XTASB7z — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 18, 2020 En Los Pioneros también se está realizando limpieza de zanjas pic.twitter.com/qO34IlEwLU — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 16, 2020

