Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. EN CASA DE HERRERO... "Moreno entre Coletta y Ameghino...hace más de un mes que sale agua de ahí, es del mismo ABSA ese lugar, vecinos hicieron el reclamo y nunca aparecieron, hay agua estancada y al lado está el colegio, aparte de la cantidad de gente que anda por la zona y ni siquiera podes usar la vereda", muestra Andrea. RECLAMO CEMAV Nº 33168 "Calle Zavallo entre Tristán Gonzalez y Echeverria, barrio La Josefa. Hace meses que vengo reclamando por la reparación de la calle, número de reclamo que hice en CEMAV Campana 33168 y siempre me responden lo mismo. He reiterado el pedido y hasta el día de la fecha no hay solución al problema así se encuentra la calle con la lluvia de hoy (por ayer)", muestra Sandra. ¿Y SI LIMPIAMOS LA ZANJA? "Calle Pamparrana en barrio Ota-mendi. Cada vez que llueve me inundo por falta de limpieza de cunetas, además el asfalto quedó más alto que las casas. Estoy cansado de hacer reclamos, caen dos gotas y nos inundados" escribe Juan Pablo. #QuejaVecinal zanja tapada con botellas y residuos. Almirante Brown y Gavazzi se inunda la esquina y toda la cuadra por caños pluviales tapados que impiden el paso del agua hacia el zanjón de Colectora. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/RjRpGmmT2U — Daniel Trila (@dantrila) March 18, 2020

19 de Marzo de 2020:

Quejas Vecinales

