TERCER FALLECIMIENTO Un hombre de 64 años se convirtió ayer en la tercera víctima mortal con coronavirus en Argentina, informaron fuentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El hombre padecía patologías previas, como diabetes e hipertensión, y estaba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico (IADT), añadieron los informantes. Su contagio de coronavirus había sido confirmado el 13 de marzo. El hombre no registraba antecedentes cercanos de viajes al exterior, pero si había tenido contacto estrecho con una persona que hace poco había llegado al país desde el extranjero. RECORD DE FALLECIMIENTOS El brote de coronavirus alcanzó este miércoles más de 8.000 muertos y 200.000 contagiados en más de 155 naciones según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo reporte destacó que en Italia se dio un record de fallecimientos diarios con 475 en las últimas 24 horas. El país con más contagiados era China, con más de 81.000, de los cuales más de 69.000 se recuperaron y más de 3.200 murieron, según el conteo realizado por la OMS. Italia se ubicaba en segundo lugar en la lista con 28.719, seguida por España, con 13.716 -en estos casos, los datos son de sus propios gobiernos-; Alemania, con 9.436 infectados; Corea del Sur, con 8.413; Francia, con 7.730; Estados Unidos, con 6.509; Suiza, con 2.742, y el Reino Unido, con 1.960. NUEVOS CASOS Un total de 19 casos de coronavirus se confirmaron ayer en la Argentina y ya son 97 los contagiados en el país, con dos fallecidos, informó el Ministerio de Salud de la Nación. En ese sentido, se aclaró que el martes se había informado que un paciente en la provincia de Buenos Aires tenía la enfermedad originada en noviembre pasado en China, pero este miércoles se explicó que se reclasificó como paciente en seguimiento y no constituía un caso nuevo, ya que se trató de una persona a la que se le realizó un laboratorio para alta médica. De los 19 nuevos casos, 10 son de la Ciudad de Buenos Aires, 6 de la provincia de Buenos Aires, y uno de Chaco, Córdoba y Entre Ríos. Asimismo, 13 corresponden a personas con antecedente de viaje a zona de riesgo, mientras que otros 5 se trata de contactos estrechos de casos confirmados y el restante está en investigación para determinar antecedente epidemiológico. CUARENTENA GENERAL l jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, ratificó ayer que la oposición le manifestó "todo el respaldo" al presidente Alberto Fernández "para las medidas que deba tomar" y que le presentaron "proyectos e ideas", entre otros que declare la cuarentena general en todo el país. "Hemos ratificado la centralidad en las decisiones. Cuando se está en emergencia tiene que haber centralidad. El Presidente tiene todo nuestro respaldo para las medidas que deba tomar, ofrecimos proyectos e ideas que se han presentado", señaló Negri en conferencia de prensa tras la reunión con el jefe de Estado. PROVINCIAS BLINDADAS Las provincias de Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Mendoza, Salta, Misiones y Tierra del Fuego decidieron aislarse y cerrar sus fronteras para intentar evitar la propagación del coronavirus. Desde la 00:00 de este miércoles, el gobierno de Jorge Capitanich decidió el aislamiento domiciliario obligatorio de toda la provincia de Chaco para interrumpir la circulación viral, después de un caso de contagio por un contacto "no estrecho". "La provincia amaneció completamente paralizada. No se mueve nadie. Sabemos que esto va a tener una incidencia en la economía, pero lo hacemos para resguardar la vida de los chaqueños y en línea con las recomendaciones de los expertos", dijo un estrecho colaborador de Capitanich.



19 de Marzo de 2020

