Buscan ampliar la capacidad hospitalaria por la pandemia

El Gobierno nacional finalizará dos hospitales en el partido bonaerense de La Matanza y pondrá en marcha la construcción de ocho de emergencia en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Santa Fe para brindar atención médica las 24 horas y dar respuesta a la demanda de asistencia primaria y de pacientes por coronavirus. "En el marco de esta pandemia y crisis sanitaria el Presidente nos ha encomendado realizar todos los esfuerzos para cuidar a todos los argentinos, en particular a la los más vulnerables, los adultos mayores, y en ese marco me ha pedido especialmente desarrollar un plan de trabajo que hemos organizado junto al Ministerio de Salud para ampliar y fortalecer la red sanitaria en la Argentina", afirmó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, al realizar el anuncio en la Casa Rosada. "Estas medidas nos tienen que permitir ampliar la cantidad de camas que tiene el país y a esa tarea se suman los esfuerzos que vienen desarrollando los gobernadores y los intendentes", sostuvo. Los dos hospitales que serán terminados son: el "Néstor Carlos Kirchner", ubicado en el kilómetro 24 de la Ruta 3, en la localidad de Gregorio de Laferrere, y el materno infantil de Rafael Castillo, que se encuentra sobre la Ruta 1001 entre las calles Soldado Sosa y Echeverría. En el primer caso el edificio se encuentra muy deteriorado por la falta de actividad en la obra, que fue paralizada en febrero de 2016, mientras que en el otro los trabajos se detuvieron en la misma fecha. "No concebimos que estos hospitales durante estos cuatro años se hayan mantenido con las puertas cerradas y estén paralizados", remarcó Katopodis, quien también expresó el reconocimiento del Presidente "para todos los trabajadores, ingenieros, arquitectos y operarios, que van a estar comprometidos en la construcción de los ocho módulos hospitalarios y en la reapertura de esto dos hospitales". Los módulos hospitalarios de emergencia, en tanto, requerirán una inversión de 1.040 millones de pesos y serán construidos en los partidos bonaerenses de Florencio Varela, Quilmes, Tres de Febrero, Hurlingham y Moreno, en terrenos de las Unidades de Pronta Atención (UPA), y en las provincias de Chaco, Córdoba y Santa Fe en espacios municipales que cumplan con los requisitos necesarios. En cada unidad brindarán atención sanitaria dotaciones de 100 médicos, especialistas y trabajadores de la salud.

El hospital Nestor Kirchner de Laferrere (que fuera inaugurado por Cristina) será concluído, luego que la obra fuera suspendida en febrero de 2016 cuando "solo faltaban detalles".



Buscan ampliar la capacidad hospitalaria por la pandemia

