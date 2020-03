No habrá aviones de cabotaje, micros ni trenes de larga distancia

Sera a partir del primer minuto del día viernes. Es para desfavorecer el turismo en el fin de semana largo. Las medidas se mantendrán hasta el 25 de marzo. Con el objetivo de reducir la circulación y hacer un aporte clave en la lucha para frenar la propagación del coronavirus, el gobierno nacional anunció que desde el viernes 20 hasta el miércoles 25 de marzo no habrá servicio de trenes y colectivos de larga distancia ni aviones de cabotaje en todo el país. Además, a partir del mismo viernes, todos los colectivos y trenes del Área Metropolitana solamente van a poder transportar pasajeros sentados. En tanto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que los subtes solo se detendrán en las cabeceras y las estaciones de transferencia. La medida se tomó luego de varias reuniones entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y el encargado de dar a conocer las decisiones fue el ministro de Transporte, Mario Meoni, quien antes de salir a comunicar las novedades estuvo reunido con el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. "Queremos desalentar el viaje del fin de semana largo. Muchos argentinos no han tomado conciencia de la situación crítica en la que vivimos", señaló el funcionario, quien así hizo una referencia indirecta a la gente que aprovechó las licencias y la cuarentena para preparar o directamente trasladarse a puntos turísticos del país. Instantes después, el titular de la UTA, Roberto Fernández, confirmó que ya está todo listo para implementar la decisión gubernamental: "Vamos a acatar las medidas, no vamos a poder circular con pasajeros parados (hasta el 31 de marzo)". Desde la Residencia Presidencial de Olivos, Alberto Fernández analizó la información que le transmitió su equipo y avaló los anuncios que, para que sean efectivos, se llevarán a cabo apoyados por control férreo de la CNRT, ente encargado de fiscalizar que esto se cumpla tanto en el ámbito de la Ciudad como en el Gran Buenos Aires. El Presidente había bajado un mensaje contundente unas horas antes de los anuncios vinculados al transporte: "Las licencias no son para que salgan a pasear, quédense en sus casas", remarcó el mandatario en una entrevista radial. En ese contexto, intendentes de las principales ciudades balnearias de la Argentina emitieron un mensaje uniforme dirigido a quienes pensaban hacer turismo: "No vengan". La intención es lograr que cumplan con la cuarentena y reduzcan al mínimo posible el contacto social, la única herramienta efectiva para detener la propagación del coronavirus.

No habrá aviones de cabotaje, micros ni trenes de larga distancia

