"Los sueños son los patos de juegos de los Unicornios." --Edward Topsell. "¿De qué sirve la magia si no la puedes usar para salvar a un Unicornio?" --Peter S. Beagle. El Unicornio, es una criatura mitológica que se representa desde tiempos antiguos, como un caballo blanco con patas de antílope, barba de chivo, una cola de aspecto leonino, ojos de un azul intenso, además un mágico cuerno en el centro de la frente, y con una inteligencia comparable a la de un humano. Es un ser legendario, que ha sido personaje de muchas leyendas. No hay vestigios arqueológicos que sugieran la existencia de estos seres fantásticos, sin embargo, hay una gran cantidad de obras literarias en las que se puede encontrar no sólo la descripción fisiológica de estos animales imaginarios, sino también algunos apuntes sobre su origen, hábitat, personalidad y más. En la Edad Media, significaba la fuerza y estaba considerado como un animal fabuloso capaz de derrotar a otros más fuertes físicamente. Los Unicornios debían albergar tanta magia, que cualquier persona no podía verlos sino que, al contrario, eran muy pocos los afortunados que tenían el privilegio de llegar a observarlos. Aquellos que llegaban a hacerlo eran las personas que tenían un corazón bueno y puro, cualidades que eran muy fácilmente rastreables por los Unicornios. Los cuernos de estos animales tan bellos, tenían propiedades sanatorias y curativas, y eran tan poderosos que se dice que podían llegar a curar enfermedades muy peligrosas y mortales. Incluso, muchos llegaron a decir que contenían los ingredientes necesarios para alcanzar la eterna juventud. Precisamente por todas aquellas razones, la existencia de un Unicornio dependía en su totalidad del mágico cuerno de su frente, y si llegaban a perderlo su destino era la muerte. En la Edad Media, sabedores de las propiedades del cuerno de los Unicornios, muchos cazadores se adentraron en los bosques para dar caza a estos seres, con tan mala fortuna, que terminaron abocando a los Unicornios a su desaparición. Tras su triste desaparición, la magnificencia y bondad de aquellos seres dejó en la historia su recuerdo como símbolo de la fuerza, de la libertad, del valor, de la bondad y, sobre todo, del poder de la magia que reside en las personas de gran corazón. Se cree que son inmortales, pero posiblemente sea el hecho de que su vida media es superior a 1.000 años lo que lleve a pensar esto. Su longevidad es debida a la magia de su cuerno, lo que les hace tener siempre un aspecto juvenil. El Unicornio presenta una especial resistencia a la magia; es inmune a los hechizos, a los conjuros de muerte y al veneno. Además, su magia le permite teleportarse si se ven en la necesidad de huir de algún peligro. La presencia de los unicornios es siempre símbolo de magia, pues, sólo lo que se oculta con el sol se convierte en historia; y lo que absorbe la luz de la luna, se convierte en un mito o una leyenda.

El Rincón de Aléthea:

Por los caminos de la Leyenda; Los Unicornios

Por Angela Monsalvo

