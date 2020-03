Efemérides del día de la fecha: 19 de marzo

P U B L I C



DÍA DEL CARPINTERO Y EL ARTESANO La celebración de esta efeméride tiene origen religioso, ya que, el santoral de hoy es San José, padre terrenal de Jesús, cuya profesión era la de carpintero y artesano: "¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?" (Mateo 13:55). En este día se conmemora a los artesanos y los carpinteros por ejercer uno de los oficios más antiguos utilizando la creatividad, la paciencia y la habilidad como guía para transformar simples objetos en diversos productos útiles para la vida cotidiana. FALLECE ARGENTINO LUNA Rodolfo Giménez nació el 21 de junio del año 1941 en General Madariaga, Buenos Aires. Hijo de un capataz y una cocinera que trabajaban en la naciente Villa Gesell, se inspiró en los cantos de los trabajadores santiagueños, entrerrianos y correntinos para empezar sus primeras poesías que fueron completadas con su guitarrear. Autodidacta y perseverante aprendió a dominar el instrumento solo aprovechando el horario en el que los trabajadores, dueños de las guitarras, se iban a trabajar: "estaba cuatro o cinco horas con la guitarra. Me lastimaba los dedos. ¡Me ardían! Quería sacar ´Zamba de Vargas´, los punteos de la milonga […] La memoria es lo más seguro que tengo, y tiene que ver con la guitarra, con Gesell, con el viento, con el peón golondrina. Ahí nació mi historia con la guitarra, con el canto y con la poesía." Sin embargo, entre el trabajo y la familia el canto se volvió un pasatiempo que realizó siempre que pudo alegrándose con el simple hecho de tocar unos acordes y entonar un pedacito de una canción. Instalado en Buenos Aires empezó a frecuentar bares en los que se podía participar cantando una milonga, una cifra o una zamba hasta que en el año 1968 grabó sus primeros discos "Un cantor de soledades" y "Con guitarra prestada canta... Argentino Luna"; asimismo, apareció en televisión interpretando su gran éxito "Zamba para decir adiós." A lo largo de su carrera realizó 300 composiciones de las cuales se destacan "Mire que lindo es mi país, paisano", "Me preguntan como ando", "Pero el poncho no aparece" y "Mira lo que son las cosas", entre otras. También, recorrió el país con su música e hizo giras por Estados Unidos, Japón, Panamá, Costa Rica, Paraguay y Brasil. Por otra parte, ganó el Gardel de Oro, el Charrúa de Oro, el Limón de Oro y la Palma de Plata: "tuve el honor de cosechar el reconocimiento de muchos pueblos como la consagración de Cosquín, el Limón de Oro en Tucumán, la Palma de Plata en Santa Fe, discos de oro y el reconocimiento de mi pueblo, General Madariaga, cuando me declararon Ciudadano Ilustre." Falleció en el año 2011 en Buenos Aires. MUERE EL ÚLTIMO RINOCERONTE BLANCO Sudán fue el último rinoceronte blanco que nació en estado salvaje en Sudán en el año 1973. Dos años después fue capturado por cazadores contratados por el circo inglés "Chipperfield Circus" y vendido al Zoológico de Dv?r Králové, en República Checa, donde sobrevivió a la caza furtiva de los años 70´y 80´que asesinó a su especie en África por la creciente demanda de sus cuernos para las empuñaduras de daga en Yemen y la medicina china. En el año 2009 fue trasladado, junto a otro macho y dos hembras, a la reserva "Ol Pejeta Conservacy" en Kenia con el propósito de lograr su reproducción; cosa que no sucedió al fallecer el otro macho y por la avanzada edad de Sudán. Ante la crítica situación de la especie los responsables de "Ol Pejeta Conservacy" le crearon un perfil en "Tinder" con el propósito de recaudar 9 millones de dólares para desarrollar las técnicas de fertilización asistida en los animales. Pero la delicada salud del rinoceronte blanco de avanzada edad provocó que los cuidadores tomaran la decisión de practicarle la eutanasia en el año 2018: "su muerte es un símbolo cruel del menosprecio humano por la naturaleza y ha entristecido a todo aquel que lo conocía" manifestó Jan Stejkal, director de Proyectos Internacionales del Zoológico Dv?r Králové. El material genético de Sudán fue recogido y se mantienen las esperanzas de que en el futuro se podrá realizar la fecundación in vitro.



Efemérides del día de la fecha: 19 de marzo

