El deporte sigue sumando postergaciones

La Copa Libertadores de América no reiniciará hasta mayo, al igual que, por ejemplo, la Serie A de Italia. Por su parte, el circuito tenístico mundial no retornará hasta junio. De fondo aguardan los Juegos Olímpicos de Tokio. El avance de la pandemia que ha despertado la propagación del coronavirus tiene prácticamente cancelado a todo el deporte mundial. O, por lo menos, a los campeonatos y competencias más importantes que debían transcurrir en estas fechas. Y todo indica que esas postergaciones se estirarán en los meses próximos. Por ejemplo, ayer se confirmó que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) decidió no disputar partidos de Copa Libertadores de América al menos hasta el 5 de mayo. La medida aplica también para la Copa Sudamericana, que no tenía partidos agendados (debía sortearse la segunda fase). "La CONMEBOL comprometida con la prevención del COVID-19, ante el riesgo de expansión del mismo, y en salvaguarda de los jugadores, cuerpo técnico, delegados, árbitros, dirigentes, prensa e hinchas ha tomado la decisión de suspender los encuentros de la CONMEBOL Libertadores previamente agendados, inicialmente hasta el 5 de mayo de 2020", expresó el organismo a través de un comunicado oficial publicado en su web. Una decisión similar se tomó en Italia, el país europeo más afectado por esta pandemia, respecto a la Serie A. El pasado 9 de marzo, el campeonato italiano había sido frenado, en principio, hasta el 3 de abril. Sin embargo, el país sigue sumando fallecidos a raíz del coronavirus y la posible fecha de regreso del calcio se extendió hasta el 3 de mayo. En Italia juega el defensor Germán Pezzella (capitán de la Fiorentina), primer jugador argentino en dar positivo de coronavirus. Sin embargo, se encuentra en buen estado y aislado. Y en ese marco, ayer dio un panorama de lo que se vive en Italia, con bajada para lo que se está realizando en nuestro país: "Tomen conciencia, respeten las normas y quédense en sus casas en Argentina. Están a tiempo de prevenir un montón de cosas. Acá en Italia hay mucho sufrimiento, se están viviendo situaciones extremas", apuntó el ex River en un video subido a su cuenta oficial de Twitter. En otro de los países de Europa donde el fútbol también está frenado por el COVID-19, Francia está examinando regresar el 15 de abril, teniendo en cuenta los plazos de cuarentena que impuso su estado. "Si el período de contención impulsado por el gobierno francés dura 15 días y le sumamos dos semanas de entrenamiento antes de eso, podríamos reanudar alrededor del 15 de abril", comentó la presidenta de la Ligue 1, Nathalie Boy de la Tour. Sin embargo, la decisión más drástica de las que se conocieron ayer la tomó el tenis: la temporada profesional ha quedado suspendida por la epidemia de coronavirus hasta el 7 de junio próximo tanto en el circuito masculino (ATP) como en el femenino (WTA), una decisión que afecta a los torneos conjuntos de Madrid y Roma, a los femeninos de Estrasburgo y Rabat y a los masculinos de Múnich, Estoril, Ginebra y Lyon. Por esta decisión, los rankings ATP y WTA quedarán congelados durante ese período y hasta nuevo aviso. Por su parte, los organizadores de Roland Garros, el Grand Slam que se juega en mayo en París sobre polvo de ladrillo, anunciaron ayer la postergación del Abierto francés para el 20 de septiembre. Una decisión unilateral que trastoca el calendario de torneos y que, por ello, tomó por sorpresa tanto a jugadores como a federaciones y organizadores de otros certámenes. Estas decisiones llevan cada vez mayor presión hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, porque muchas competencias preolímpicas (en las que se definen clasificaciones a esta cita) ya han sido canceladas y aplazadas, generando mayor incertidumbre. En ese marco, ayer, Kirsty Coventry, presidenta de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), aseguró que su organismo se marca como objetivo llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio el 24 de julio. Lo hizo después de reunirse por videoconferencia con 240 atletas de todo el mundo, EL 24 de julio es la fecha prevista para la inauguración, que podría variar según cómo se desarrollen los acontecimientos relacionados con la crisis mundial generada por el coronavirus. Al respecto, Coventry, que recibió más de 40 preguntas de diferentes atletas, reconoció tienen que "ser realistas y no entrar en pánico" en los meses previos porque el "panorama" cambia cada hora y todos los días. "Queremos asegurarnos de que estamos participando en la restricción de este virus tanto como sea posible, pero al final del día el objetivo es ayudar a todos nuestros atletas a llegar a Tokio", agregó. Por su parte, Thomas Bach, presidente del COI, también presente en la videoconferencia, aseguró que el principal objetivo es ser realistas en el análisis de la situación. "Hemos sido muy constructivos (en la conversación con los atletas) al considerar el camino hacia Tokio y todos se dieron cuenta de que todavía quedan más de 4 meses. Seguiremos actuando de una manera responsable que sea de interés para los atletas, respetando siempre nuestros dos principios", afirmó.

LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO SON LA GRAN CITA DEPORTIVA DEL AÑO. POR EL MOMENTO, SUS ORGANIZADORES ALEJAN DUDAS RESPECTO A SU REALIZACIÓN. SUSPENDEN INAUGURACIÓN DE ESTADIO MUNDIALISTA EN QATAR Con motivo de prevenir nuevos casos de contagio ante la pandemia de coronavirus, los organizadores de la Copa del Mundo de Qatar 2022 decidieron suspender la inauguración del espectacular estadio Education City en Rayán, una de las ocho sedes de la próxima gran cita del fútbol. El escenario, que recibirá partidos de la fase de grupos y los cuartos de final con su capacidad para 40 mil espectadores, iba a estrenarse con un cuadrangular internacional entre las selecciones de Suiza, Portugal, Bélgica y Croacia durante la fecha FIFA, finalmente cancelada. Es la segunda vez que la apertura del Education City se posterga. Pocos días antes del último Mundial de Clubes en diciembre pasado, el Comité de Organización y Legado resolvió que todavía no estaba listo al 100 por ciento y decidió hacer nuevas pruebas antes de recibir encuentros profesionales.

EL ESTADIO EDUCATION CITY RECIBIRÁ PARTIDOS DE LA FASE DE GRUPOS Y DE CUARTOS DE FINAL.

