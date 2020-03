Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 19/mar/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 19/mar/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: El deporte sigue sumando postergaciones Fútbol Argentino:

Los principales dirigentes del fútbol argentino se reunieron ayer en Ezeiza, donde el Presidente de San Lorenzo asumió la conducción del máximo campeonato local, que próximamente pasará a llamarse Liga Profesional y volverá a estar bajo la órbita de la AFA. Fuerte imagen de unidad. Un día después de oficializarse el parate total del fútbol argentino en el marco de las medidas establecidas para evitar la propagación del coronavirus, el predio que AFA posee en Ezeiza fue ayer escenario de un encuentro entre los dirigentes principales de los clubes para definir diferentes situaciones. En primer turno se formalizó el cambio de autoridades de la Superliga: tras las renuncias de Mariano Elizondo y Jorge Brito, quienes hasta hace unos días eran presidente y vice de la entidad, Marcelo Tinelli fue propuesto y asumió el máximo cargo de la Superliga. De cualquier forma, esta entidad que tiene los días contados, del mismo modo que su independencia: es que próximamente pasará a llamarse Liga Profesional y volverá a quedar bajo la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). "Acepto la designación y la agradezco profundamente", señaló el conductor televisivo. "Es un honor muy grande ser elegido por todos mis pares", agregó. Unas horas después de la oficialización de Tinelli al frente de la Superliga, a la reunión se sumó Claudio Tapia junto a otros dirigentes de la AFA para la primera reunión del comité de la Liga Profesional, donde también el presidente de San Lorenzo quedará como máxima autoridad. Será, formalmente, el regreso de la Primera División a la AFA, tras el experimento de la Superliga, que terminó siendo fallido. Con la presencia de prácticamente todos los equipos (excepto representantes de Central Córdoba (SdE) y Colón, que no viajaron por recomendación médica) uno de los principales focos estaba puesto en la participación de River Plate, situación que quedó confirmada luego de observar a Rodolfo D´Onofrio sentado a la izquierda de "Chiqui" Tapia. En las últimas horas, Tinelli y D´Onofrio se reunieron para acercar partes y, por ello, el dirigente Millonario se hizo presente. "Pensaban que no iba a ser posible que todos estuviéramos unidos, que no iba a estar presente Rodolfo D’Onofrio, y la foto simboliza que el fútbol argentino se puso a trabajar en un momento muy difícil. Es el día más importante para la dirigencia del fútbol de los últimos tres años", señaló Tapia. "Veníamos trabajando desde hace un tiempo que la AFA y la Liga conformen la familia que siempre fue", agregó. Por su parte, Tinelli manifestó: "Hemos llegamos a un acuerdo muy importante entre toda la dirigencia y comenzar a trabajar todos unidos nos va a hacer bien. Celebramos este acuerdo, tener a los grandes también junto a nosotros, a un concejo directivo donde van a estar los presidentes de Boca, River, Independiente, Racing es muy importante y todos los clubes participando de esta liga, también". La Mesa Directiva de la Liga Profesional quedó conformada por Tinelli a la cabeza; Cristian Malaspina (Argentinos), Hernán Arboleya (Lanús) y Mario Leito (Atlético Tucumán) como vicepresidentes; Sergio Rapisarda (Vélez) como secretario general; Gabriel Pellegrino (Gimnasia) como prosecretario; y Rodolfo D’Onofrio (River), Jorge Amor Ameal (Boca), Víctor Blanco (Racing) y Hugo Moyano (Independiente), como integrantes del consejo ejecutivo. Además, los vocales serán Montaña (Independiente), Tucker (Banfield), Caiella (Estudiantes), Maldonado (Independiente), Carloni (Rosario Central), Mansur (Godoy Cruz), Escribano (Talleres), Concina (Newell’s), Lemme (Defensa y Justicia) y Sasso (Huracán). En tanto, quedó ratificado que el 19 de mayo se desarrollará la Asamblea Extraordinaria que confirmará la constitución del nuevo Comité Ejecutivo de AFA, con el ex titular de Barracas Central como presidente y seis vicepresidentes (ver "El próximo Comité Ejecutivo"). Luego, los representantes de los clubes sometieron a debate informalmente, fuera del orden del día, el tema descensos. Hasta el momento, son tres los equipos de la Superliga que bajarán a la Primera Nacional al final de la temporada. Tapia indicó hace una semana que el número no se modificará; y lo mismo hizo Nicolás Russo (Lanús). Sin embargo, todavía hay voces que piden que uno de ellos se defina por Promoción. Finalmente, los trastornos provocados por el coronavirus también sobrevolaron el encuentro. El cierre de los clubes y el freno de los campeonatos hasta el 31 de marzo les trajo perjuicios económicos a las instituciones, que compartieron distintas alternativas para paliar el parate. Y también conversaron sobre las perspectivas a futuro si la pandemia obliga a mantener el fútbol en pausa por más tiempo. "Es un momento muy difícil del fútbol argentino y del mundo. Uno no está exento, tenemos que tomarnos esto con calma, hablar con las autoridades nacionales, con los gremios, con nuestros futbolistas y ver las medidas a seguir", dijo Tinelli al respecto. "La semana pasada entendimos, después de lo que nos comunicó el Ministerio de Salud, que se podía jugar; después el gobierno decidió que el fútbol tenía que pararse. Evaluar los tiempos, las fechas, es muy difícil. Nadie garantiza que el 1° de abril estemos jugando al fútbol", concluyó el titular del Ciclón y nuevo mandamás de la Superliga.

TAPIA Y LOS PRESIDENTES DE LOS “CINCO GRANDES". EL FÚTBOL ARGENTINO DIO AYER MUESTRAS DE UNIDAD EN EZEIZA. LA BRONCA DE LA PRIMERA D El martes por la tarde, cuando se anunció de manera oficial la suspensión de todo el fútbol argentino, dos partidos de la Primera D estaban a punto de comenzar: Muñiz vs Centro Español y Claypole vs Deportivo Paraguayo. De hecho, los protagonistas se enteraron de la confirmación de la postergación ya cambiados como para jugar. "Fue algo muy raro. Llegamos a la cancha y primero nos dijeron que se había suspendido y después que no. Nos cambiamos, estábamos haciendo la entrada en calor y lo suspendieron. Muchos dejaron de ir a trabajar hoy, gastamos plata en nafta y lo suspenden. Hay que tratar mejor al jugador de la D, que es un laburante también", señaló Julio Gauna, delantero de Deportivo Paraguayo. Por su parte, el DT de Claypole, Roque Drago, remarcó: "El jugador del Ascenso está medio maltratado. Y para el fútbol, la Primera D no existe". Algo similar ocurrió en Mendoza, donde Gimnasia debía recibir a Sarmiento de Junín por la 21ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. De hecho, ambos planteles se enteraron de la suspensión ya concentrados y a horas del único juego que quedó suspendido de la programación de la segunda categoría. EL PRÓXIMO COMITÉ EJECUTIVO El Comité Ejecutivo que acompañará a Claudio Tapia para su segundo mandato como Presidente de AFA será el siguiente: Vicepresidentes: Jorge Amor Ameal (presidente de Boca), Rodolfo D´Onofrio (presidente de River), Hugo Moyano (presidente de Independiente), Marcelo Tinelli (presidente de San Lorenzo), Marcelo Achile (presidente de Defensores de Belgrano) y Guillermo Raed (presidente de Mitre de Santiago del Estero) Secretario General: Víctor Blanco (presidente de Racing) Prosecretario: Luciano Nakis (presidente de Armenio) Tesorero: Pablo Toviggino (presidente de la Liga Satiagueña de Fútbol) Protesorero: Horacio Martignoni (vicepresidente de Sarmiento) Secretario Ejecutivo: Nicolás Russo (presidente de Lanús) Prosecretario Ejecutivo: Maximiliano Levy (presidente de Almirante Brown) Vocales titulares: Pascual Caiella (vicepresidente de Estudiantes), Alejandro Nadur (presidente de Huracán), Sergio Rapisarda (presidente de Vélez), Ricardo Carloni (presidente de Rosario Central), Cristian Malaspina (presidente de Argentinos), Francisco Marín (presidente de Acassuso), Adrián Zaffaroni (presidente de J. J. Urquiza), Jorge Miadosqui (presidente de San Martín de San Juan), Guillermo Beacon (presidente Liga Rionegrina de Fútbol), Alfredo Dadgna (presidente de Olimpo). Vocales suplentes: Lucia Barbuto (presidente de Banfield), Cristian D´Amico (vicepresidente de Newell´s), Gabriel Pellegrino (presidente de Gimnasia), José Mansur (presidente de Godoy Cruz), Dante Majori (presidente de Yupanqui), Jorge Barrios (presidente de Estudiantes de Caseros), José Coutinho (vicepresidente de Deportivo Merlo), Julio Sosa (presidente de Argentino de Merlo), Gabriel Greco (presidente de Atlanta), Darío Zamoratte (presidente de la Liga Tucumana de Fútbol).

