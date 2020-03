Embargado por no respetar la cuarentena

Es un vecino del country Los Cardales que volvió de EE.UU. y no respetó la cuarentena. El juez federal González Charvay de Campana le inició una causa y estableció un embargo preventivo de $400 mil. Lo indagan el 30, cuando finaliza su confinamiento. Hay otros 3 vecinos imputados, 2 son del centro de la ciudad. Viajó a EE.UU. el 8 de marzo y regresó, vía Uruguay, el 14. Vive en el barrio Los Cardales y fue señalado por sus vecinos por no respetar la cuarentena obligatoria y no permanecer en su hogar 14 días por haber visitado un país identificado como foco de contagio del virus COVID- 19. La Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional le notificó de la formación de la causa en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, por la posible infracción al art. 205 del Código Penal al haber violado el artículo 7, incisos d y e del Decreto 260/20 que establece que "Deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por la autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica" quienes hayan transitado por las zonas afectadas. El juzgado le decretó además el embargo preventivo por el monto de $ 400 mil y hasta tanto se identifiquen los bienes que estarán alcanzados por la medida se le decretó la inhibición general de bienes. La norma dice que "en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas en el presente artículo, los funcionarios o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal circunstancia, deberán radicar denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal". Según se informó, se les notificó tanto a los vecinos como al personal de administración y de seguridad del country Los Cardales, su obligación de denunciar en forma urgente la inobservancia por parte del imputado del aislamiento obligatorio al que debe someterse. La indagatoria le fue fijada para el 30 de marzo, un día después de la finalización del confinamiento obligatorio que deberá cumplir. González Charvay también realizó actuaciones similares pero sin cursar embargo, a otros tres vecinos de Campana, 2 hombres y 1 mujer, quienes ingresaron al país recientemente desde Alemania, EE.UU., y Brasil, pero no respetaron la cuarentena preventiva y obligatoria. Dos son del centro de la ciudad e incluso se supo que a uno de ellos, junto a su familia, se lo vio transitando por la Av. Rocca luego de su estadía en Brasil.



Embargado por no respetar la cuarentena

