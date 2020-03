Es una mujer que vino de España y estaba realizando cuarentena en su casa. También había 2 en estudio en Escobar. Baradero y Ramallo no dejarán ingresar a turistas durante el fin de semana largo. Una mujer de 39 años quien se encontraba realizando cuarentena en un barrio privado de Pilar luego de haber viajado a España, fue diagnosticada con COVID 19 ayer y fue internada en una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires, al tiempo que se le realizaron controles y análisis al resto de su grupo familiar. Se calcula que en Pilar son al menos 600 personas las que guardan cuarentena obligatoria en diferentes countries y barrios, luego de haber viajado al exterior y la municipalidad realiza rondas frecuentes para comprobar que así sea. Sin embargo, existe una controversia con el personal doméstico que concurre a esos lugares, en su mayoría mujeres quienes son obligadas a seguir trabajando y, además, vuelven a sus hogares todos los días. Incluso se registraron denuncias sobre personas que violaban la medida de aislamiento, saliendo a hacer compras al complejo Palmas del Pilar. También se confirmaron otros dos casos "importados" en el Partido de Tigre. Uno es un hombre con residencia en un barrio cerrado, quien tras su arribo de Italia cumplió el aislamiento preventivo en su domicilio y ahora permanece internado en un sanatorio privado de San Isidro. El segundo es una mujer que tiene residencia en un país europeo y que viajó a la Argentina para visitar a su familia en Tigre. Está internada en un sanatorio de Capital Federal. SOSPECHAS EN ESCOBAR En un video difundido por la Municipalidad de Escobar este miércoles, puede verse al Secretario de Salud Juan Manuel Ordoñez (quien fuera director Médico de nuestro Hospital durante la primera gestión del Intendente Abella) confirmando a la población que hay dos casos sospechosos en estudio de Coronavirus (Covid-19) en ese distrito. Ambos pacientes se encuentan internados bajo el protocolo de aislamiento en el Hospital Provincial Erill. En el mismo video, Ordóñez pidó "extremar las medidas de higiene" y solicitó también que "aquellos que puedan autoaislarse y cumplir con esta norma les pedimos que lo profundicen". El intendente Federico Achával decidió, por medio de un decreto firmado esta mañana, que el Municipio controle si ciudadanos pilarenses están cumpliendo la cuarentena preventiva por el coronavirus. Tanto Baradero como Ramallo ya anunciaron que durante el próximo fin de semana largo no permitirán ingresar a esas ciudades a personas que no puedan demostrar que residen ahí. También trascendió que en Baradero al menos dos personas guardan cuarentena obligatoria luego de haber viajado al exterior.

El Secretario de Salud de Escobar, confirmó este martes que tienen dos casos sospechosos en ese distrito.



Covid 19:

Confirman dos casos sospechosos en Escobar y un Caso Positivo en Pilar

