No es la primera vez que el Norte de Italia sufre un tremendo flagelo por una peste

En los primeros años del siglo XV, se desarrolló una epidemia que se denominó la Peste italiana de 1629 - 1631. Fueron una serie de brotes de peste bubónica que se produjeron desde 1629 hasta 1631 en el norte y el centro de Italia. Se le denomina también la gran plaga de Milán, que cobró la vida de aproximadamente 280.000 personas, en las ciudades de la Lombardía y el Véneto. En octubre de 1629, la plaga llegó a Milán y aunque la ciudad inició medidas de salud pública eficaz, incluyendo cuarentena y limitar el acceso de los soldados alemanes y mercancías, un importante brote surgió en marzo de 1630, debido a las medidas sanitarias relajadas durante el carnaval, con bajas registradas de 60.000 personas de una población de 130.000. Al este de Lombardía, la República de Venecia fue infectada entre 1630-31 y la ciudad de Venecia severamente afectada, con bajas registradas de 46.000 personas de una población de 140.000. Algunos historiadores creen que esto dio lugar a la caída de Venecia como una gran potencia político-comercial en Europa. Volviendo a nuestra época, nuevamente una de las zonas más afectadas por nuestro actual visitante denominado "corona virus" es precisamente la actual Republica de Italia, considerándose que el COVID 19, entró por las tierras bañadas por las aguas del norte del Adriático. Porqué se trae esto a colación en este momento?... En el siglo XV, más específicamente el año 1630, en pleno azote de la peste en la República de Venecia, donde murieron 80,000 personas, el Senado veneciano se dirigió a Nuestra Señora en busca de ayuda para terminar con la peste, y ellos edificarían una Iglesia en su honor. Se dice que el pacto se hizo justo el día 22/03 de1630. La plaga cesó y el voto se cumplió. La Basílica fue inaugurada en agosto de 1687. La magnífica iglesia de la Santa María Della Salute, incluso la puede visitar hoy cualquier viajero que llega a Venecia. Hoy llega a mis manos un relato referente a la Cuaresma que trae a colación el significado de ella y nuestro actual compromiso con el cumplimiento de ciertas reglas para nuestra vida cotidiana, viviendo de una manera especial de oración y recogimiento. A decir de su autor P. Josip Blaževi?: "Estamos experimentando la verdadera Cuaresma. No hay reuniones públicas, fiestas, canciones, salidas, compras. Justo lo que realmente debería ser la Cuaresma. Es doloroso que la elección no sea un noble estímulo interno, derivado de la fe y el deseo de convertir el corazón, sino una influencia externa, desencadenada por el miedo inmediato a un solo virus. Por lo tanto, doy la bienvenida al "hermano del virus", para usar el diccionario de San Francisco de Asís, quien fue el único capaz de sacarnos de la órbita y los rieles de una vida cotidiana ocupada e invitarnos a despertar! El corona virus es nuestro reloj despertador. Hay algo realmente mal con nosotros. No solo nos hemos vuelto insensibles a los llamados del Cielo a la conversión, contaminamos el planeta que se nos ha confiado para protegerlo y procesarlo, también nos hemos vuelto insensibles a nosotros mismos. Nos matamos con el estilo de vida que nos hemos impuesto y no pensamos detenernos hasta que nos golpeamos la cabeza contra la pared. Entonces, saludemos a nuestro hermano pequeño que tiene tanto poder para alterarnos en nuestras actitudes y hábitos, cuando la palabra de Dios en nosotros no ha logrado el efecto deseado." "Es hora de ser responsables de nuestro comportamiento para no convertirnos en portadores de virus. ¡Dejemos de entrar en pánico como aquellos que no tienen esperanza de vida eterna!" "Esta es una oportunidad para pasar más tiempo con su familia y rezar oraciones en conjunto. El avance de la ciencia, que es realmente sorprendente, no puede garantizarnos la vida eterna." "El rito de las cenizas es más que el "rito" en sí. Nos recuerda nuestra fugacidad, que debemos considerar más seriamente en esta Cuaresma.-"



Por Julio Carreras

