¿Qué es una pandemia? Y por qué son importantes las medidas preventivas para el CoVid-19

En el primer día, nadie que conozcas está enfermo. Parece un día normal, y tal vez esto dure así por un buen tiempo, hasta que un día, algunas personas que conozcas están enfermas. Un par de días después todo el mundo está enfermo y parecerá que ocurrió de forma instantánea. Todo parece bien hasta que no lo está: esta es la paradoja de las pandemias. Y es por ello que en un brote como el del CoVid-19, oirás a los representantes de la salud mundial solicitando grandes, drásticas y rápidas respuestas en los primeros días del brote cuando los casos de infectados son relativamente pequeños. Algunos se preocupan de que estas acciones sean exageraciones, viendo que los equipos de deportes juegan con estadios vacíos o directamente no juegan. Se cancelan festivales y eventos populares, cierran las escuelas y algunos puestos de trabajo temporariamente, y se le dice a la gente que eviten el contacto personal. Muchos se quejan del "sensasionalismo mediático". Es que el sentido común falla cuando se trata de entender cómo funcionan los brotes epidemiológicos. Nada estuvo bien desde el principio, pero no nos damos cuenta hasta que es muy tarde. Entonces, cuando surge la pregunta "¿Cuán malo será el coronavirus?", la respuesta se halla en una de las siguientes curvas exponenciales. Los dos casos posibles son: Curva de escala rápida (Fig. 1) y por otro lado, una curva de escala más lenta. (Fig. 2) Es muy importante que hagamos todo lo posible por terminar en el segundo cuadro. Porque justo por encima de la curva de escala lenta se encuentra el límite de la capacidad del sistema de salud. (Fig.3) Lo que temen los expertos es una explosión repentina como la que se observa en el cuadro de la figura 1. Sobrepasando la capacidad de los hospitales y clínicas a disposición. Lo más interesante para analizar aquí es que, incluso si en las dos curvas de las figuras 1 y 2 la cantidad de personas que representa cada línea es la misma, es en el primer escenario con la curva más pronunciada donde más gente va a morir, porque no habrá suficientes camas en los hospitales o respiradores para mantener a los pacientes con vida. Esta es una idea curiosa, que inclusive si la misma cantidad de gente termina por enfermarse sin que existan aún una vacuna o curas, tomar acciones drásticas antes de que veamos que las cosas empeoren: eso salvará vidas. (A saber, las posibles vacunas o antídotos no vendrían por lo menos hasta fin de año según estiman científicos en tres institutos en Canadá. Según el New York Post, han logrado aislar un coronavirus, o como también estima el CSIC en España, donde ya están trabajando con un modelo de fase 3 del virus). Los agentes de salubridad no están exagerando. Es exactamente lo que nos enseña la ciencia de las epidemias (epidemiología) acerca de qué funcionará mejor para salvar la mayor cantidad de vidas posible. Y es eso lo que es contraintuitivo. Porque nuestra intuición realmente no entiende muy bien el concepto de crecimiento exponencial. Así que, para simplificar las cosas, en lugar de pensar en virus vamos a imaginar un pequeño estanque en un jardín. Dentro de ese estanque hay un solo camalote. Este tipo de camalote se reproduce una vez al día, entonces en el segundo día habrían allí 2 camalotes. En el tercer día habrían 4 y así sucesivamente. Si les tomara a los camalotes 60 días para cubrir completamente el estanque, ¿Cuánto les tomaría para cubrir la mitad? La respuesta es 59 días. ¡El área cubierta por los camalotes va desde la mitad al total en el último día!...la mayoría de los lectores probablemente ya sabía la respuesta desde el principio, pero ¿en qué día cubren los camalotes solamente el 1% del estanque? Sorpresivamente, eso no pasaría hasta el día 54. El estanque está casi vacío hasta que abruptamente ya no lo está. Vamos desde cubrir menos del 1% a cubrir el 100% en sólo los últimos 7 de esos 60 días. Esto es el crecimiento exponencial, y es así como funcionan las pandemias. Se multiplica por una constante (que en el caso de los camalotes es 2) para obtener el valor del día siguiente. El tiempo no tiene que ser precisamente días pero esto es útil para el ejemplo que hemos desarrollado aquí. Volviendo a la realidad, comenzando a mediados de Febrero hemos visto que el factor de crecimiento del CoVid-19 es de entre 1.1 y 1.4x más casos cada día a nivel mundial. Un número por encima de 1 nos dice que estamos viendo más casos que en el día anterior. Se puede ver que el numero de casos totales comienza a crecer bastante rápido. El crecimiento exponencial puede asustar bastante. En Argentina hay un promedio de 13 casos nuevos cada día (tomando sólo los últimos 5) según nos permiten observar los informes diarios que provee el Gobierno Nacional desde su portal online, donde el último número que se conoce es de 97 al día de hoy 18 de marzo, 79 al día de ayer, 65 el día 16, 56 el día 15 y 45 el día anterior. Pero obviamente este crecimiento no puede continuar por siempre hasta inundar el mundo entero con este virus por un par de razones: este que se contagia entre las personas como los camalotes en el estanque deja de hallar víctimas para infectar porque se encuentra con gente que ya es portadora o esté en confinamiento, o porque comience a circular una vacuna o antídoto. La tasa de crecimiento mermará naturalmente a través del tiempo. En resumidas cuentas, es gracias a que se pueden observar en las diferentes curvas expuestas enteriormente los diferentes escenarios posibles*, y se pueden barajar así las posibilidades para este nuevo brote viral que está afectando al mundo entero con excepción única del continente antártico. [*] Sumando una última curva posible que no voy a explorar en este artículo, que aquellos que tengan curiosidad pueden investigar por sus propios medios en el canal de YouTube ´It´s Okay to be Smart´, pero es básicamente una curva de función sigmoide o de crecimiento logístico. Curva que que presenta forma de S utilizada para representar un escenario de curso "natural" de la pandemia en caso de que no hubiera intervención alguna por parte de agentes gubernamentales a través de ministerios de salud, fuerzas policiales, etc. Pero si esto no es suficiente, podemos hacer mención del caso italiano, donde la curva exponencial fue la descrita en la figura 1, y el sistema de salud simplemente no pudo atender la cantidad de enfermos que iban apareciendo de a grupos numerosos. O como ocurre en España, donde el presidente Pedro Sánchez decretó el estado de alarma y el consecuente el confinamiento de todas las personas en sus hogares, llegando a aplicar multas que pueden ir desde 600 a 600.000 EUR, haciendo efectivas al momento multas de €1.500 (que es más que el salario mínimo interprofesional en ese país), permitiendo a las personas ir solamente a farmacias y supermercados, o a trabajar aquellos cuyos empleos no hayan sido aún interrumpidos; inclusive ha llegado a cerrar sus puertas la subsidiaria de Volkswagen, la empleadora más importante en la comunidad autónoma de Navarra en el País Vasco. Es muy importante que no dejemos de vernos a nosotros mismos como agentes de cambio. Todos aquellos que puedan quedarse en sus casas deben hacerlo porque la consigna es bastante simple: cuidándose uno, se cuida también al otro y a los otros. Para finalizar, aclaro que la parte más importante de todo este artículo fue escrita con información tomada de la investigación publicada por Joe Hanson en la sección "It´s Okay to be Smart" de su canal de YouTube, producido por la PBS. Yo solamente he traducido y adaptado el contenido, añadiendo información de mi consideración.

Curva de escala rápida. Si no se hace nada para menguar el numero de nuevas infecciones significa que mucha gente se enfermará en un período de tiempo corto. Sobre el eje horizontal se cuenta el tiempo desde el brote, y sobre el eje vertical el número diario de casos.





Curva de escala lenta. El ritmo de casos nuevos es mucho más lento y paulatino, esparcido durante un perído de tiempo más largo. Sobre el eje horizontal se cuenta el tiempo desde el brote, y sobre el eje vertical el número diario de casos.





Capacidad de atención médica. La cantidad de camas, médicos y respiradores y todo lo demás en los hospitales. Sobre el eje horizontal se cuenta el tiempo desde el brote, y sobre el eje vertical el número diario de casos. * Maximiliano Valdéz, con información recolectada por el Dr. Joe Hanson

