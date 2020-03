Señor Director de La Auténtica Defensa ¿Hay vida después del Coronavirus? Para algunos no. Manejo un salón de fiestas infantiles, que ya perdió los festejos y está cerrado hasta el 31, con la posibilidad de que la restricción o cuarentena se incremente. Lógicamente los clientes piden devolución de dinero, están en su derecho. Al no poder generar ingresos y ventas futuras, ¿quién me cubre los gastos que continúan?, Alquiler, Luz, gas, impuestos, seguro, etc., cuentas que ya llegaron más el monto de dinero a devolver. En mí caso no hay vida luego que pase está pandemia, aunque salga ileso del contagio. No culpo a nadie... comprendo. Pero mí situación no parece tener solución. Necesito crédito blando estatal para continuar, caso contrario el salón, que tiene muchos años de funcionamiento, se cerrará y me quedaré con las deudas. Espero comentarios, y repuestas de quién corresponda, no quiero ser víctima post Coronavirus. Carlos Eduardo Prestera D.N.I.: 13.194.756





Correo de Lectores

Por Carlos Eduardo Prestera

