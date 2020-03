Efemérides del día de la fecha: 20 de marzo

DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD Impulsado por el Reino de Bután, un pequeño país asiático ubicado en el Himalaya, este día fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 66/281 en el año 2012 con el fin de "reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno." Es pertinente mencionar que desde principio de la década de 1970 el Reino de Bután prioriza la Felicidad Nacional Bruta, término introducido por el rey Jigme Singye Wangchuck en el año 1972, sobre el Producto Nacional Bruto (PNB). Según el último Informe Mundial sobre la Felicidad, los países más felices del mundo son Finlandia, Noruega y Dinamarca mientras que los menos felices son Sudán del Sur, República Centroafricana y Burundi; nuestro país se encuentra en el puesto 29. Este informe es realizado por la ONU y mide la felicidad de 156 países basándose en su Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, la esperanza de vida, la ausencia de corrupción, la libertad social y el apoyo social. TERREMOTO DE MENDOZA Todo sucedió en una fatídica noche del año 1861 cuando el reloj se paralizó en las 20:36 horas un violento terremoto de 7,0 grados en la escala de Richter devastó e hizo añicos todas las construcciones, incluyendo el Cabildo y la Basílica de San Francisco, de la provincia. La ciudad de barro, con una antigüedad de 300 años, dejaba existir en cuestión de minutos al colapsar las débiles edificaciones de adobe que cedieron inmediatamente atrapando a sus habitantes a la vez que las lámparas a combustible y las velas caían al suelo e incendiaban todo a su paso y la obstrucción de las acequias propiciaba las inundaciones. El escribano Pompeyo Lemos, de entonces 22 años, describió la catástrofe de la siguiente manera: "se oyó un ruido terrorífico, como si miles de carros cargados de piedras fuesen arrastrados por toda la ciudad, oyéndose ruidos sordos y profundos, que parecían venir de los abismos cordilleranos. En esos momentos el suelo hacía olas, quebrándose y partiéndose; abriéndose rajaduras profundas en todas direcciones. Salvándome de la muerte, al caer el edificio del hotel, salté a la calle, donde cayó a mis pies el edificio de enfrente. En ese instante de espantosa confusión, de gritos, de lamentos, ruidos siniestros, atroces, acompañados de aullidos pavorosos, llantos desconsoladores y rodeados de llamas y escombros, me sentí enloquecer." De los 11.539 habitantes fallecieron 4.247 y 747 resultaron heridos. Ante esta situación Bartolomé Mitre le escribió a Justo José de Urquiza: "cuando mano de Dios cae sobre las cabezas de nuestros hermanos de una manera terrible, haciendo más estragos en un minuto que los hombres en un año, parece que esto debiera incitarnos a unirnos más y más". JOHN LENNON SE CASA CON YOKO ONO Un día como hoy en el año 1969, John Lennon y Yoko Ono se casaban en Gibraltar. La famosa pareja se había conocido en el año 1966 en una muestra de la artista japonesa llevada a cabo en la galería británica "Indica Gallery", donde según conocidos ambos se habían enamorado inmediatamente. Tras divorciarse de sus respectivas parejas y fracasar en sus intentos de contraer matrimonio en el ferry "The Dragon" y en París se dirigieron a Gibraltar por recomendación de Peter Brown, representante de "The Beatles", donde pudieron consumar su unión: "elegimos Gibraltar porque es tranquilo, británico y amistoso. Antes lo habíamos intentado en todas partes […] nos gustó en el sentido simbólico y también como el fundamento ´rocoso´ de nuestra relación" dijo Lennon. En plena guerra de Vietnam el matrimonio aprovechó su fama y repercusión en los medios para protestar contra el conflicto bélico pacíficamente, en el Hotel Hilton de Ámsterdam, en lo que sería denominado "La cama de la paz": "la gente debería de dejar de pelear y mejor quedarse en cama […] estamos mandando un mensaje al mundo, especialmente a la juventud que quiere protestar sin violencia" comentó Ono.



Efemérides del día de la fecha: 20 de marzo

