El equipo campeón en las últimas tres temporadas también repite a Leonel Pernía y Facundo Ardusso y suma a Tomás Gagliardi Genne. "Comienzo una temporada diferente, porque es mi segundo año dentro de una estructura en la que se trabaja con mucho profesionalismo", señaló el piloto de nuestra ciudad. Aunque en algún momento aparecieron indicios que marcaban lo contrario, finalmente ayer se confirmó la continuidad del campanense Matías Milla en el Renault Sport Castrol Team, la estructura que ha ganado los últimos tres campeonatos de pilotos, equipos y marcas en el Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología en el automovilismo nacional. "Comienzo una temporada diferente, porque es mi segundo año dentro de una estructura en la que se trabaja con mucho profesionalismo", señaló el piloto de nuestra ciudad en el marco del informe que presentó ayer oficialmente el equipo para esta temporada 2020, después que las medidas establecidas para evitar la propagación del coronavirus obligaran a posponer el evento. El Renault Sport Castrol Team confirmó la misma estructura ganadora con mínimos cambios: bajo la dirección deportiva de Miguel Ángel Guerra y con gestión técnica del Ambrogio Racing, los cuatro nombres que defenderán los colores del "Rombo" esta temporada de Súper TC2000 serán, además de Milla, el último campeón, Leonel Pernía; el bicampeón 2017-18, Facundo Ardusso; y el joven cordobés Tomás Gagliardi Genné (reemplaza a Facundo Conta). El campanense se mostró satisfecho de poder seguir en esta estructura y con los últimos campeones como compañeros: "Siempre me entregaron un gran auto y en 2019 llegué en todas las finales. Renault Sport es el lugar donde tengo dos referentes ineludibles como Leo y Facundo, que me obligan a mejorar todo el tiempo. El desafío es mayor y mi compromiso, arriba y abajo del auto, también", señaló el Negro, quien el año pasado logró su primera victoria en la categoría (en el autódromo El Zonda, en San Juan) y también se subió al podio en otras cuatro ocasiones (terminó el campeonato en el 6º puesto). En cuanto a la temporada que se viene, desde Renault Sport marcaron: "Por distintas razones éste será un certamen especial en las 40 temporadas que tiene la historia de la categoría. Modificaciones en el rubro reglamentario-deportivo, nuevas soluciones en el aspecto técnico y definiciones más audaces en el plano aerodinámico harán que los Renault Fluence GT oficiales luzcan renovados y, sobre todo, mucho más veloces: belleza y eficacia conforman una sociedad que renueva la sed de triunfos y va por otro récord". En ese sentido, anunciaron que la estructura "ha desarrollado con su modelo Fluence GT un auto competitivo que junto con Castrol, principal sponsor del equipo, unirán sus tecnologías de vanguardia para conseguir otro campeonato en la categoría". Pero esta alianza va más allá de sólo la competencia en pista: desde este año los lubricantes Castrol son recomendados por la marca francesa para todos sus vehículos. Inclusive se han desarrollado especialmente aceites Castrol para los autos Renault, teniendo en cuenta las exigencias internacionales de la marca. Milla volverá a lucir el #28 en el lateral de su Renault Fluence: "Este año voy a manejar un auto muy distinto, más rápido, con más carga aerodinámica. Por mis características soy de adaptarme rápido a lo nuevo y confío en ser veloz desde el primer día. En este receso trabajé mucho en la puesta a punto física y llego de la mejor forma. Estoy enchufadísimo, será un campeonato de una gran exigencia", remarcó el campanense.

MILLA JUNTO A PERNÍA, ARDUSSO Y GAGLIARDI GENE, SUS COMPAÑEROS DE EQUIPO PARA 2020. INICIO CON 24 PILOTOS, PERO EN SUSPENSO La propagación del coronavirus y las medidas que se han adoptado para frenar su avance han atentado contra el inicio de la temporada 2020 del Súper TC2000, única de las categorías grandes del automovilismo nacional que todavía no ha salido a pista este año. La primera fecha debía disputarse este fin de semana en el autódromo El Zonda, en San Juan, donde el año pasado se impuso el campanense Matías Milla. A su vez, también habían sido postergadas las pruebas comunitarias que estaban programadas para el miércoles 18 de marzo en el autódromo Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba. Esta temporada se esperan que 24 autos y pilotos inicien la temporada, divididos en ocho equipos y seis marcas, con la siguiente distribución: -Renault Sport Castrol Team (Renault Fluence): Leonel Pernía, Facundo Ardusso, Matías Milla y Tomás Gagliardi Genné. -Chevrolet YPF (Chevrolet Cruze): Agustín Canapino y Bernardo Llaver. -Monti Motorsport (Chevrolet Cruze): José Manuel Urcera y ¿Franco Vivian? -Toyota YPF Infinia (Toyota Corolla): Matías Rossi, Rubens Barrichello, Julián Santero y Hernán Palazzo. -Midas Carrera Team (Toyota Corolla): Ricardo Risatti y Valentín Aguirre. -Equipo FDC (Citroen C4 Lounge): Marcelo Ciarrocchi, José Manuel Sapag y Juan José Garriz. -Puma Energy Honda Racing: (Honda New Civic): Juan Manuel Silva, Fabián Yannantuoni, Juan Ángel Rosso y Nicolás Moscardini. -Fiat Racing Team (Fiat Cronos): Franco Girolami, Matías Muñoz Marchesi y Bruno Armellini.

Automovilismo:

Súper TC2000; Milla fue confirmado como piloto oficial del Renault Sport Castrol Team

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar