Lavado de manos: lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer

Lavarse las manos frecuentemente es una de las mejores maneras de evitar enfermarse y contagiar enfermedades. Infórmate acerca de cuándo y cómo lavarte las manos adecuadamente. Cuándo lavarte las manos El contacto con otras personas, superficies y objetos a lo largo del día hace que se acumulen gérmenes en las manos. Puedes infectarte con estos microorganismos al tocarte los ojos, la nariz o la boca, o transmitirlos a otras personas. Si bien es imposible que las manos estén libres de gérmenes, lavarse las manos con frecuencia puede ayudar a limitar la transferencia de bacterias, virus y otros microbios. Siempre lávate las manos antes de hacer lo siguiente: - Preparar comidas o comer - Curar heridas o cuidar a un enfermo - Colocar o quitar lentes de contacto Siempre lávate las manos después de hacer lo siguiente: - Preparar comida - Usar el inodoro, cambiar un pañal o limpiar a un niño que ha usado el inodoro - Tocar un animal, alimentos para animales o un desecho animal - Sonarse la nariz, toser o estornudar - Curar heridas o cuidar a un enfermo - Manipular basura - Manipular alimentos para mascotas o golosinas para mascotas Además, lávate las manos cuando tengan suciedad visible. Cómo lavarte las manos En general, lo mejor es lavarse las manos con agua y jabón. Los jabones antibacterianos de venta libre no son más efectivos para matar gérmenes que el jabón común. Toma estas medidas: - Mójate las manos con agua limpia y corriente, ya sea tibia o fría. - Aplica bien el jabón y haz espuma. - Refriégate las manos vigorosamente durante al menos 20 segundos. Recuerda refregar todas las superficies, incluso el dorso de las manos, las muñecas, los espacios entre los dedos y debajo de las uñas. - Enjuágate bien. - Sécate las manos con una toalla limpia o sécalas al aire libre. Cómo usar desinfectantes de manos a base de alcohol Los desinfectantes de manos a base de alcohol, que no requieren agua, son una alternativa aceptable cuando no hay agua ni jabón disponibles. Si utilizas un desinfectante para manos, asegúrate de que el producto contenga al menos un 60 % de alcohol. Toma estas medidas: - Aplica el producto en gel en la palma de la mano. Revisa la etiqueta para averiguar la cantidad apropiada. - Frótate las manos. - Frota el gel sobre todas las superficies de tus manos y dedos hasta que tus manos estén secas. Los niños también deben tener las manos limpias Ayuda a los niños a mantenerse saludables alentándolos a lavarse las manos frecuentemente. Lávate las manos con tu hijo para mostrarle cómo se hace. Para evitar que lo haga con prisa, sugiérele que se lave las manos durante el tiempo que se tarda en cantar el "Feliz cumpleaños" dos veces. Si tu hijo no alcanza el lavabo (lavamanos) solo, ten un taburete a mano. Asegúrate de supervisar a los niños pequeños que usan desinfectantes para manos a base de alcohol. La ingestión de este tipo de desinfectantes puede causar intoxicación por alcohol. Después de utilizarlo, guarda el recipiente en un lugar seguro y fuera de su alcance. Escrito por el personal de Mayo Clinic

Lavado de manos: lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer

