La telemedicina conecta a pacientes aislados con los profesionales de la Salud

Los avances de la tecnología han permitido que el paciente en domicilio pueda estar no solamente en permanente comunicación con los profesionales, sino también que sus parámetros vitales sean monitoreados a distancia. Luego que la Organización Mundial de la Salud declarará pandemia global a causa de la preocupante situación del coronavirus alrededor del mundo, el gobierno estableció un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para reforzar las medidas contra la propagación. Este DNU obliga a los viajeros que provengan de los países donde el COVID-19 ya es de circulación colectiva a cumplir con una cuarentena de 14 días para prevenir posibles contagios. El aislamiento domiciliario evita sobrecargar al sistema de salud con pacientes que pueden valerse por sí mismos, dedicando sus recursos -siempre limitados- a quienes no pueden hacerlo. Hoy en día, los avances de la tecnología han permitido que el paciente en domicilio pueda estar no solamente en permanente comunicación con los profesionales que lo atienden a través de videoconferencias, sino también que sus parámetros vitales sean monitoreados a distancia por los expertos. EXO, empresa de soluciones tecnológicas, desarrolló un aparato de Telemedicina con la colaboración de equipos de investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que se ajusta perfectamente a una situación como la que se está viviendo a nivel mundial. El Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) de EXO está registrado ante las autoridades sanitarias de Argentina (ANMAT) y Brasil (ANVISA) y permite que un paciente pueda permanecer aislado en su casa pero sin estar aislado de los profesionales de la salud, facilitando la comunicación a través de videoconferencias, al mismo tiempo que permite que los parámetros vitales del paciente sean monitoreados por los profesionales de la salud sin requerir su presencia física en el domicilio del paciente. El profesional tiene acceso al electrocardiograma (ECG), saturación de oxígeno (SpO2), presión arterial (PANI) y temperatura del paciente aislado. Tanto el acceso a la videoconferencia como a los parámetros del paciente puede realizarse desde cualquier teléfono móvil o computadora con acceso a internet, sin requerir de ningún tipo de hardware específico. El CDM también puede ser utilizado en ambulancias, aviones, trenes, embarcaciones, zonas rurales o simplemente alejadas de los grandes centros urbanos y por ende carentes de médicos especialistas. Este equipo portátil y robusto facilita un rápido y económico diagnóstico a distancia. Entre los diversos casos de uso se encuentran las Bases Antárticas Argentinas, el rompehielos Almirante Irizar y la Misión del Padre Juan Gabriel en Mozambique.



La telemedicina conecta a pacientes aislados con los profesionales de la Salud

