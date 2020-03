Abella aseguró la continuidad de los servicios esenciales y exhortó a cumplir la cuarentena

Señaló que la prioridad del Municipio por estos días será "la salud" aunque confirmó que cementerio, distribución de agua potable y Prevención Ciudadana también seguirán funcionando. Y pidió responsabilidad social con el aislamiento: "Si lo cumplimos a rajatabla, durará lo menos posible". El intendente Sebastián Abella aseguró este viernes que el Municipio continuará garantizando "todos los servicios con la prioridad puesta obviamente en la salud" y les pidió a los vecinos el cumplimiento "a rajatabla" de la cuarentena decretada por el Gobierno nacional. "El presidente, el gobernador y el Municipio hemos tomado medidas y queremos que se cumplan estrictamente. Y sobre todas las cosas quiero pedirle a cada familia de la ciudad de Campana que respete la cuarentena, que trate de salir lo menos posible, lo que significa estar dentro de su propia casa, no de otra. Esa cuarentena, cuanto más a rajatabla la hagamos, durará lo menos posible", expresó el jefe comunal en conferencia de prensa. Abella señaló que mientras en Campana todavía no hay ningún caso de infección por coronavirus confirmado, la Municipalidad "hace varias semanas ya que viene trabajando intensamente para tener todo organizado y ordenado" frente a un eventual arribo de la pandemia. Precisó que la Secretaría de Salud, a la cabeza de estas gestiones, posee los recursos para tener a los pacientes con síntomas sospechosos "aislados y con respiradores disponibles para llevarle tranquilidad a ellos y sus familias". Y reveló que existe un plan de acción coordinado con diversas entidades para ampliar el número de salas de aislamiento apelando al uso de "hoteles y lugares preparados" de ser necesario. "Ojalá no lo sea, sino que la pandemia pase lo más rápido y leve posible", manifestó el intendente. La mayoría de las prestaciones municipales se están viendo reducidas por la cuarentena y las medidas de prevención para evitar una disparada de contagios. Sin embargo, Abella subrayó que servicios esenciales como "el cementerio y el abastecimiento de agua potable" continuarán en marcha, así como la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana se encargará del "cuidado" de la vía pública en coordinación con las fuerzas provinciales y federales con presencia en el distrito. "El resto de las áreas que no son indispensables están haciendo la cuarentena", indicó. El intendente también recordó que "está garantizada la provisión de alimentos dentro de los lugares de compra" y se mostró preocupado por el impacto de la crisis en los comercios locales. Por eso, confirmó ayer, se emitió un decreto otorgando alivio fiscal a los negocios más afectados. "Estamos preocupados por la economía del país y de la ciudad, de las personas que viven del día a día, pero tenemos que lograr pasar esta cuarentena lo más rápido posible", manifestó el jefe comunal, que en las últimas horas recibió muestras de apoyo de varios de sus opositores políticos, tal como a nivel nacional sucedió con el presidente Alberto Fernández.

El Intendente realizó un pedido enfático a todos los vecinos para que se queden en sus casas. EZEQUIEL SABOR DETALLÓ EL FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL DURANTE LA CUARENTENA El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Campana precisó cómo están funcionando sus diversas dependencias. Señaló que "el Municipio entró en un estado de emergencia" y que como "esta es una situación absolutamente excepcional, por lo tanto requiere de acciones absolutamente excepcionales". "Vamos a dejar el Municipio abierto solamente para las cuestiones realmente esenciales, considerando aquellas donde se pone en riesgo la vida de las personas y en las que el Municipio no puede dejar de prestar servicios", comentó Sabor. El funcionario aseguró que "cuando los trabajadores (municipales) sean necesarios, todos deberán estar a disposición, pero por el momento lo mejor que cada uno puede hacer es estar en casa y mantenerse lo más aislado posible". Y, en línea con el intendente Abella, les solicitó a los vecinos que salgan de sus hogares "únicamente si es necesario". FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL DURANTE LA CUARENTENA -Abastecimiento: está asegurada la provisión de agua potable para las familias que la requieren. Supermercados y almacenes están autorizados para abrir. Locales gastronómicos solo bajo modalidad delivery o retiro. -Cementerio y servicio fúnebre con horario reducido. Se actualizó el protocolo de intervención para funerarias. -La recolección de residuos sufrirá modificaciones para evitar la exposición de los trabajadores. -Salud: mayoría de los CAPS se encuentran abiertos. Concentración de los casos sospechosos de coronavirus en el Hospital San José (o centros privados). -Producción: contactos permanente de la Secretaría de Desarrollo Económico con las empresas para asegurar cuarentena. Aquellas de actividades esenciales, como la refinería, están siendo asistidas para facilitar el tránsito del personal por la ciudad. -Seguridad: continúa el monitoreo urbano y hay coordinación con las fuerzas provinciales y federales en el distrito. -Desarrollo Social: guardias "absolutamente mínimas" para la contención de necesidades sociales. Se trabaja en una estrategia para el escenario post crisis. -Transportes: sigue en funcionamiento el transporte urbano e interurbano, pero solo se permite el transporte de pasajeros sentados.

Ezequiel Sabor detalló el funcionamiento municipal durante la cuarentena #Ahora el intendente Abella y el jefe de gabinete Sabor en conferencia de prensa explicando la situación y la actuación del municipio para que la restricción se cumpla. pic.twitter.com/T2Qi6Ulgo9 — Fernando Andrioli (@frandrioli) March 20, 2020 Las cuadrillas de Espacio Público continúan trabajando en Los Pioneros, #ahora realizando tareas de zanjeo pic.twitter.com/YWZGwzsfuy — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 19, 2020 Continúan la recolección de ramas en el barrio Los Pioneros pic.twitter.com/AT5TtAO1YY — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 19, 2020 Trabajando en la limpieza de bocas de tormenta en Luis Costa y Balcarce, con el camión desosbtructor de Tenaris pic.twitter.com/bHtujNrXrb — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 19, 2020 Se están realizando tareas de poda correctiva y corte de pasto en distintas zonas de la ciudad. Si bien el área de Espacio Público redujo la capacidad de trabajo, debido al otorgamiento de licencias al personal municipal, se está garantizando el cumplimiento de servicios pic.twitter.com/z1TBVMe4zh — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 19, 2020

Abella aseguró la continuidad de los servicios esenciales y exhortó a cumplir la cuarentena

