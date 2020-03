Son 4 mujeres y una está en terapia intensiva. Estuvo vacacionando en el sur. El sub director médico de la Clínica Delta, Carlos María Mendoza, confirmó a La Auténtica Defensa que ese nosocomio privado ayer recibió a 4 pacientes con síntomas compatibles con infección por Coronavirus. Son cuatro mujeres, dos de ellas madre e hija, y que se suman al caso del joven que está internado en observación en el Hospital San José desde este jueves. Se trata de tres adultas jóvenes y una de mediana edad, de las cuales una fue internada en la Unidad de Terapia Intensiva porque además de la sintomatología, presentaba problemas respiratorios. "Es una mujer que estuvo vacacionando en el sur de nuestro país, pero no recuerda haber tomado contacto con nadie en particular para haberse contagiado". Los otros tres casos están vinculados a ingresos recientes al país desde el exterior. Una de las pacientes llegó desde Europa, mientras que la madre y la hija ingresaron desde Brasil. En todos los casos, las pacientes cumplieron con el protocolo y antes de presentarse en la clínica avisaron telefónicamente para que las esperaran en la clínica tomando los recaudos necesarios. "De todas maneras, seguimos todas las recomendaciones del Ministerio de Salud y cerramos el ingreso a la clínica por Sarmiento y en el ingreso a la Guardia, por Castelli, instalamos cartelería para que los pacientes con sospecha de contagio ingresen al edificio por un circuito alternativo", señaló el Dr. Mendoza quien también informó que la clínica cuenta con 9 respiradores mecánicos en Terapia Intensiva y 5 en Neonatología.

Desde la declaración de la emergencia, ahora a la Clínica Delta sólo se ingresa por la Guardia de la calle Castelli.





Quienes sospechen estar contagiados deben ingresar a la Guardia por la puerta de la izquierda.



Cuatro casos sospechosos de Covid-19 en la clínica Delta

