Uno de los pacientes está internado por protocolo en el Hospital San José y se encuentran con buena salud. Los otros cuatro son monitoreados por un centro médico privado. "Estamos todavía a tiempo de cambiar la historia", remarcaron las autoridades sanitarias locales. Las autoridades sanitarias locales confirmaron este viernes que existen un total de cinco casos sospechosos de infección por coronavirus en Campana. Los resultados de los análisis de laboratorio estarían recién disponibles la semana que viene, debido al "cuello de botella" que se generó en el Instituto Malbrán, por ahora la única institución en el país que realiza las confirmaciones. Uno de los pacientes estaba ayer todavía internado en observación en el Hospital Municipal San José y los otros cuatros se detectaron en la Clínica Delta. En todos los casos se trataría de vecinos que regresaron del exterior, lo que hace pensar a al Municipio que en la ciudad todavía no hay circulación comunitaria del virus. "Tenemos muchos casos en estudio, todos con nexo epidemiológico, todos han viajado, todos han respetado la cuarentena perfectamente, en cuyo transcurso se han enfermado", remarcó ayer la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, durante una ronda de prensa. El Municipio había adelantado el jueves la existencia de un caso sospechoso de coronavirus en un joven de 17 años que días atrás estuvo en España visitando a un familiar. Sobre el paciente, Penovi destacó que se encuentra "perfectamente bien" y sin fiebre, lo que es un "aliciente", y recordó que los protocolos bajados por provincia y Nación "obligan" a mantener internados a los pacientes con síntomas e historial de viaje compatible con la infección. Las autoridades sanitarias precisaron que para reunir las condiciones, un "caso sospechoso" debe registrar preferentemente fiebre junto con tos, dificultad respiratoria o dolor de garganta. Además, la persona debe haber estado durante las últimas dos semanas en los países de transmisión sostenida de COVID-19: China, Corea del Sur, Japón, todos los del continente europeo, Estados Unidos, Brasil y Chile. Además, indicaron que los convivientes de personas que han regresado de viaje a estos países y no presentan los síntomas característicos de coronavirus, no deben reforzar el aislamiento. En ese sentido, Penovi sostuvo que ni siquiera "sirve hacer toma de muestras a los paciente asintomáticos, está demostrado", ya que así se malgasta el recurso. Y dijo que en caso de que un análisis resulte positivo, solo sirve para determinar su aislamiento y el de sus convivientes, ya que todavía no hay terapia efectiva disponible para tratar la enfermedad. La internación prolongada se determina cuando existe riesgo de vida. También solicitó hacer uso adecuado de los barbijos -hay que solicitarlos en el centro de salud en caso de consulta por síntomas- y respetar la privacidad de los pacientes en estudio. "La única manera de prevenir el coronavirus es lavándonos las manos y quedándonos en casa", recordó la médica. Este viernes el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 30 nuevos casos de coronavirus -9 en la provincia-, con el total de contagiados ascendiendo a 158 en toda la Argentina. "Creo que estamos en un momento clave", sostuvo ayer la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi. "Estamos todavía a tiempo de cambiar la historia", remarcó. Acciardi aclaró que la situación es dinámica y que las medidas se toman en base a un análisis constante de la pandemia, pero resaltó que el sistema de salud local está "preparado para recepcionar los casos sospechosos, aislarlos y mandar las muestras" al Malbrán, lo que plantea el escenario actual. Asimismo, afirmó que las dependencias municipales tienen kits de bioseguridad para usar según los protocolos y que a partir de la cuarentena todos las consultas que carezcan de urgencia se han suspendido, así como las cirugías postergables. E insistió con la importancia de evitar la atención médica innecesaria o ante cuadros de baja gravedad, tratando de "manejarlos en casa". "En este momento es cuando más tenemos que proteger al sistema de salud tanto publico como privado", subrayó la funcionaria.

La Dra. Penovi dio detalles de la situación en conferencia de prensa



Son cinco:

Los casos sospechosos de Coronavirus que se estudian en Campana

