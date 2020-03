La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/mar/2020 Opinión:

Ante la declaración de Cuarentena Nacional

"Todos los recursos del Estado se deben concentrar en la superación de la emergencia, incluyendo la suspensión de los pagos de la deuda externa, los aportes para el sostenimiento de la iglesia, los subsidios a la industria del petróleo etc." afirmó. La declaración de cuarentena nacional ante la pandemia de coronavirus "es la medida correcta ante la grave expansión de contagios por coronavirus" afirmó Gustavo Parravicini titular del Frente Grande Campana ( integrante del Frente de Todos ) en relación al DNU de Cuarentena Nacional dictado por el presidente Fernández . Por otro lado Parravicini, titular local de la fuerza que tiene como referentes nacionales al intendente de Ensenada Mario Secco y a Carlos Raimundi (actual embajador argentino en la OEA), aseguró que "el rol del estado es fundamental y es el único con capacidad para enfrentar este desafío extraordinario". "Nosotros convocamos a todos nuestros militantes, afiliados, simpatizantes y a la población de Campana en general a ser garantes de la cuarentena cumpliéndola y haciéndola cumplir. No es una decisión individual es una responsabilidad colectiva" continuó Parravicini. "La reciente instauración del gobierno nacional y popular de Alberto y Cristina posibilitaron que Argentina tenga nuevamente Ministerio y no Secretaria de Salud". "La falta de terminación de hospitales (paralizados por cuatro años por la decisión del gobierno anterior ), el hallazgo en estos días de grandes cantidades de equipamiento sanitario arrumbado en galpones del Correo Argentino, la degradación de Ministerio a Secretaria de Salud son hechos evidentes de parte del gobierno anterior de su política contraria a la Salud Publica". La respuesta del gobierno del Frente de Todos "En cambio el gobierno del Frente de Todos está respondiendo, a nuestro juicio, adecuada y aceleradamente a la emergencia, también en el área Educación. "En efecto, en escuelas públicas de Campana el mismo lunes de 16 (día de inicio de la suspensión de clases) nuestros chicos contaban con el apoyo escolar necesario (fotocopias con tarea, indicaciones para trabajar con el manual etc.) por parte de las maestras". "Asimismo el portal ABC distribuye cuadernillos escolares y como parte de las acciones encaradas por la emergencia se distribuyen bolsas de alimentos a los chicos y familias que concurren al comedor escolar " "Además el sistema de Radio y TV Pública también comenzaron con programas de apoyo escolar, a través de Paka Paka, Canal Encuentro y TV Pública. A la mañana para primaria y a la tarde para secundaria". "Parte de esta respuesta del gobierno es la repatriación de los argentinos varados en el extranjero a cargo de Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera que el gobierno anterior intentó desguazar en favor de sus negocios particulares" "Fly Bondi y otros engendros por el estilo muestran ahora su incapacidad para estar a la altura emergencia". "Estos pocos ejemplos que damos es para remarcar la importancia fundamental que tiene el Estado (conducido por un gobierno que defienda los intereses populares) ante la emergencia y cuando la misma sea superada". En ese sentido el Frente Grande de Campana "se expresa afirmando la necesidad que todos los recursos del Estado se concentren en la superación de la emergencia, incluyendo la suspensión de los pagos de la fraudulenta deuda externa contraída por el gobierno anterior, así como por ejemplo también los aportes para el sostenimiento de la iglesia, a la industria del petróleo etc". Nos parece que la emergencia debe ser respondida con medidas de emergencia como estas que proponemos" concluyó Parravicini. Gustavo Parravicini - Frente Grande Campana

