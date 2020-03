José Abel Perdomo

La descomunal crisis sanitaria y económica que ha provocado la irrupción del coronavirus en todo el mundo y cuyas consecuencias son hasta ahora impredecibles en su magnitud y duración debe hacernos reflexionar sobre algunas cuestiones que se han demostrado vitales para nuestro futuro. Está quedando muy claro el insustituible rol que debe tener el estado y las graves consecuencias que acarrea dejar la suerte de un país en manos de los llamados "mercados" que siempre priorizan las ganancias por sobre el bienestar e incluso la salud de la población. Esto ha sido reconocido por el presidente de Francia Emmanuel Macron quien lleva a cabo políticas neoliberales y que ante esta pandemia declaró que la salud gratuita, nuestro estado de bienestar, no son costos o cargas, sino bienes preciosos que deben estar fuera de las leyes del mercado. Lo cierto es que antes de esta pandemia que ha puesto en jaque al planeta hemos sufrido otra pandemia global que es el neoliberalismo que ha priorizado los negocios al bienestar de las mayorías y para lo cual tampoco contamos con una vacuna eficaz. Así vemos cómo en el primer mundo los gobiernos tardan en tomar las medidas necesarias para tratar de minimizar las pérdidas económicas aún a costa de la salud de cientos de miles de ciudadanos y la vida de miles. Evidentemente esos gobiernos responden a los grupos concentrados de la economía y no a los pueblos que los votaron como lo demuestran destinando siderales subsidios para salvar sus negocios. Estos grupos invierten pero no corren riesgos. Si les va mal los gobiernos los ayudan y ponen el grito en el cielo cuando la ayuda es para los que menos tienen con el malintencionado discurso de la meritocracia. Cuando les va bien se la llevan toda y hacen lo imposible para no pagar impuestos. Parte del problema italiano es que por seguir políticas de ajuste hoy tiene 42 mil agentes sanitarios menos que hace 10 años. En Estados Unidos quienes no tienen un buen seguro de salud deben pagar alrededor de 3 mil dólares para poder hacerse un test para saber si están infectados. Como sabemos el Instituto Malbrán es central en la lucha contra el virus ya que es el único en nuestro país con capacidad para realizar la detección de la infección también ha sufrido los ajustes neoliberales. En los últimos 4 años su presupuesto se redujo un 50%, su personal un 10% y los salarios en 65%. También durante 2018 y 2019 se eliminó su presupuesto para equipos, infraestructura y mantenimiento. Es de destacar que pese a estas calamidades su personal trabaja incansablemente para poder cumplir con las necesidades del sistema de salud con altísima eficiencia. Como contracara vemos como muchos se aprovechan de la situación y hacen pingües negocios aumentando sin miramientos los precios de aquellos productos más requeridos por una población desesperada para tratar de no infectarse. También están quienes, creyéndose impunes, tienen conductas que ponen en riesgo la salud de los demás y en lugar de tratar de aislarse en sus hogares no respetan la cuarentena o se van de vacaciones. Es preocupante que seres humanos muertos o infectados se han transformado en números de estadísticas y desde algunos medios se reclama retrasar las medidas duras aduciendo que en nuestro país la pandemia no ha llegado a los niveles de Europa. Habría que preguntarles cuántos muertos y contagiados habilitan tratar de frenar al virus. En realidad para quien se contagia su estadística es del 100% y no hay nada más valioso que una vida.

Opinión:

Pandemias

José Abel Perdomo

