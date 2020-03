Sarna pide que se conforme un "Consejo de Emergencia Sanitario Social"

Con la participación de todos los actores políticos con representatividad institucional, representantes de cámaras e industrias y del círculo médico. El referente del Frente de Todos Campana, Alejo Sarna, se manifestó en relación a la situación sobre el Coronavirus y las medidas a adoptar, y en relación a ello pidió que se conforme en el ámbito municipal un "Consejo de Emergencia Sanitario Social que haga un seguimiento de la pandemia en Campana y evalúe medidas sanitarias y económicas para afrontar la situación. Para ello es fundamental que participen el poder ejecutivo municipal, un representante de cada bloque del Concejo Deliberante, un representante de cada bloque del Consejo Escolar, Defensa Civil, el círculo médico, representantes de las fuerzas de seguridad, cámaras de comercio e industrias locales y empresas". "Nos tenemos que preparar para una situación que nos va a exigir al máximo como sociedad, y donde si bien el sistema de salud campanense está preparado para atender las necesidades sanitarias, no resultaria suficiente para atender eventualmente una mayor demanda como se visualiza en el mundo entero. Por eso es importante la participación de todos los actores políticos con responsabilidad institucional para consensuar medidas a adoptar desde el ámbito público o privado, donde por ejemplo se definan erogaciones municipales que fueran necesarias para afrontar la pandemia". "También es importante el aporte de las empresas a través de la responsabilidad social empresaria, en cuanto a la posibilidad de dotar al Hospital Municipal de mayores herramientas para afrontar la situación, discutir el poder hacer un hospital de emergencias o establecer lugares de asistencia sanitaria para atender los casos que no se puedan atender en el Hospital Municipal". Por otra parte, el referente de Todos Campana agregó que "por las medidas preventivas que se tomaron en el marco de la emergencia sanitaria, la actividad económica mermó drásticamente. Razón por la cual, la creación del Consejo debería actuar también en la elaboración de medidas que permitan que los sectores más afectados tengan beneficios como por ejemplo eximiciones de las tasas municipales a comercios locales muchos de los cuales tuvieron que cerrar o bien, vieron caer drásticamente sus ventas". Para finalizar, Alejo Sarna concluyó que "Esto no reconoce diferencias políticas o ideológicas, sino que reconoce el esfuerzo de todos y todas para solucionar o bien tratar de mitigar los efectos de la pandemia en la ciudad, evitando la mayor cantidad de contagios posible salvaguardando la salud pública. La creación de una Comisión de Emergencia Sanitario Social sería un buen avance en virtud de cumplir con esos objetivos".

Alejo Sarna. Foto: Archivo.



Sarna pide que se conforme un "Consejo de Emergencia Sanitario Social"

