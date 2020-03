La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/mar/2020 Feriado:

Este sábado 21 y el lunes 23 el servicio se efectuará de manera habitual, pero no habrá recolección ni el domingo 22 ni el martes 24. El Municipio informó que este sábado 21 y el lunes 23 el servicio de recolección de residuos se efectuará de manera habitual, pero que no funcionará ni el domingo 22 ni el martes 24. El servicio se normalizará el miércoles 25. En este sentido, desde la Subdirección de Higiene Urbana solicitaron a los vecinos no sacar los residuos fuera de los días establecidos. Y también hicieron hincapié en la importancia de no arrojar residuos en parterres ni baldíos, sobre todo en este momento en el que, dada las medidas adoptadas para evitar la propagación del Coronavirus, el Municipio redujo considerablemente su capacidad operativa.



CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS



Informamos que este sábado 21 y el lunes 23 el servicio de recolección de residuos se efectuará de manera habitual, pero que no funcionará ni el domingo 22 ni el martes 24.



El servicio se normalizará el miércoles 25. pic.twitter.com/wNLVh10bvX — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 21, 2020

