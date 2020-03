La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/mar/2020 Efemérides del día de la fecha: 21 de marzo







DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2011, este día tiene el propósito de aumentar la conciencia pública, "recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades" y remarcar la importancia de su independencia, autonomía y libertad para tomar sus decisiones. El motivo por el cual se eligió esta fecha en particular es porque al ser el "Síndrome de Down" causado por "la existencia de material genético extra en el cromosoma 21", el (21/3) simboliza la trisomía del cromosoma 21. El tema de este año es "Decidimos" y resalta que todas las personas con Síndrome de Down tienen que tener una participación efectiva y significativa en todo lo relacionados con sus vidas o que les afecten; asimismo, se buscar empoderarlos a ellos y a aquellos que los apoyan. A pesar de los prejuicios y erróneas ideas que consideran que las personas con Síndrome de Down necesitan un cuidado extremo y no pueden independizarse, alrededor del mundo existen miles de personas que se sobreponen a esto y logran sus metas como las actrices Jamie Brewer ("American Horror Story") y Lauren Potter ("Glee"); el maestro, presentador y escritor Pablo Pineda; y el músico Sujeet Desai.

BOCA EMPATA CONTRA EL BORUSSIA MONCHENGLADBACH La llegada de "Toto" Lorenzo había vuelto a la vida a un equipo que hacía tiempo padecía una prolongada sequía de títulos: "¿qué hay que hacer? Salir campeón. Vamos a darle una estructura al equipo, una disciplina. Yo, para conseguir resultados en fútbol, quiero una caballería rusticana. Bien fuertes y bien duros" había dicho el nuevo director técnico que, junto a él, había traído a los jugadores Hugo Gatti, Rubén Suñé, Francisco Sá, Carlos Veglio, Juan Alberto Taverna y Ernesto Mastrángelo. Así iniciaba la "Era Lorenzo" que, en su primer año, terminó consagrando a Boca campeón del Torneo Nacional y Metropolitano del año 1976 y, más adelante, conquistó su primera Copa Libertadores en el año 1977 que lo catapultó a la gloria en el año 1978 al vencer al campeón europeo en la Copa Intercontinental. Ante la negativa del Liverpool a jugar, bajo la argumentación de complicaciones de calendario, el rival fue el imbatible Borussia Monchengladbach de Alemania Occidental, tricampeón de la Bundesliga que contaba con los extraordinarios jugadores Allan Simonsen (Balón de Oro 1977) y Berti Vogts (Campeón del Mundo en el año 1974). El partido se jugó en La Bombonera ante 60.000 espectadores que, en su mayoría, esperaba ver ganar al local; Carlos Mastrángelo rompió la defensa del equipo alemán y a los 15 minutos abrió el marcador pero la alegría se acabó a los pocos minutos cuando Wilfried Hannes empató el partido y Rainer Bonhof le dio la victoria parcial a los europeos que partieron satisfechos a los vestuarios en el entretiempo. Finalizado este último, los "azul y oro" retornaron más enérgicos al campo de juego presionando en todo momento a la impenetrable defensa que a los 51 minutos no pudo detener a Jorge Rivolzi que decretó el empate 2 a 2. Cinco meses después, Boca se consagró campeón con un contundente 3 a 0 con goles de Mastrángelo, Darío Felman y Carlos Salinas. "LA LISTA DE SCHINDLER" GANA 7 PREMIOS OSCAR Un día como hoy en el año 1994, la "La lista de Schindler" arrasaba en los Premios Oscar llevandose 7 estatuillas. Dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Liam Neeson, Ben Kingsley y Ralph Fiennes, la película está basada en la novela de fición histórica "El arca de Schindler" del escritor australiano Thomas Keneally; Oskar Schindler fue un empresario nazi que salvó la vida de 1.200 judíos al emplearlos en sus fábricas. La ceremonia se llevó a cabo en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, donde la películas ganó 7 Premios Oscar en las categorías "Mejor película", "Mejor director" para Steven Spielberg, "Mejor guion adaptado", "Mejor banda sonora", "Mejor dirección artística", "Mejor montaje" y "Mejor fotografía".



