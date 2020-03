Raúl berra





Nombre Real: Rodolfo Biagi Pianista, Director, Compositor Seudónimo: Manos brujas Fecha de nacimiento: 14 de Marzo de 1906 en Buenos Aires, Argentina Fecha de fallecimiento: 24 de Septiembre de 1969 en Buenos Aires, Argentina. Nacido en el barrio de San Telmo, Biagi tuvo una inclinación por estudiar música, particularmente el violín, desde el instante que finalizó la escuela primaria. Ante la férrea negativa de sus padres, que querían que continuara sus estudios, el joven llegó a un acuerdo con ellos y se inscribió en la Escuela Normal de Profesores "Mariano Acosta" y el conservatorio del diario "La Prensa", donde descubrió que prefería el piano al violín. A los 13 años, y sin que sus padres lo supieran, comenzó a trabajar como pianista en un cine de barrio acompañando las películas, que en esa época eran mudas. En una ocasión, cuando ya tenía 15 años, lo escuchó Juan Maglio (Pacho) y lo invitó a tocar con él en el café El Nacional. Más adelante, integró la orquesta del bandoneonista Miguel Orlando en el cabaret Maipú Pigall. En el año 1930 junto al violinista Antonio Rodio y los guitarristas José Aguilar, Guillermo Barbieri y Domingo Riverol acompañó a Carlos Gardel en la grabación, para el sello Odeón, de los tangos "Viejo Smoking", "Buenos Aires" y "Aquellas farras", el foxtrot "Yo nací para ti, tú serás para mí" y el vals "Aromas de El Cairo." Posteriormente, pasó por la orquesta de Juan Bautista Guido y Juan Canaro. Con éste último actuó en el cine París e hizo una gira por Brasil. En esa orquesta conoció a Juan Carlos Thorry, con quien compuso el tango "Indiferencia." Biagi acostumbraba concurrir al cabaret "Chantecler" en el centro de Buenos Aires, donde actuaba la orquesta de Juan D´Arienzo, del que era amigo. Una noche el director, cansado de la impuntualidad de su pianista, Lidio Fasoli, le propuso a Biagi que lo reemplazara. D´Arienzo, a quien se llamaba justamente "El rey del compás", se había propuesto un estilo de ejecución propicio para el bailarín, en tanto Biagi venía de la escuela de Juan Maglio y de los cánones rítmicos y melódicos propios de la Guardia Vieja. La incorporación, sin embargo, fue exitosa. Dice el estudioso del tango Horacio Salas: "Biagi impuso desde el teclado un estilo característico: picado, más veloz que el resto de las orquestas, monótono y musicalmente elemental, pero muy bailable, como para que pudieran ejercitarse en la danza aun quienes apenas conocían los rudimentos, porque eran conducidos por un ritmo contagioso, el recuperado compás de los tiempos de los tríos heroicos llevó a la orquesta a recurrir al casi abandonado dos por cuatro. El tango retomaba su alegría inicial. Se trataba de un estilo poco apto para el oyente, pero de gran vibración para los bailarines. Los instrumentos tocaban al unísono y sólo podía distinguirse algún compás suelto del piano conductor, pero no más." Además de las actuaciones en el "Chantecler", trabajó con D´Arienzo en LR1 Radio el Mundo, en bailes de clubes, en exitosas giras, actuó en la película "Melodías porteñas" dirigida por Enrique Santos Discépolo y grabó 71 piezas entre el 31 de diciembre del año 1935 en que registró "Orillas de Plata" y el 22 de junio del año 1938 en que registró "Champagne Tango." En el año 1938, Biagi formó su propia orquesta, con la que debutó el 16 de septiembre de ese mismo año en el cabaré Marabú, continuando con el mismo estilo propicio al bailarín. Luego de su actuación en Radio Belgrano, el jefe de publicidad de la firma Palmolive, el señor Juan Carlos Bergeroc, lo bautizó con el apodo de "Manos Brujas", que era un foxtrot de José María Aguilar con el que siempre iniciaba la actuación de su orquesta. En el año 1942 hizo una gira a Chile con gran aceptación del público. Al inicio de los 50´ fue una de las figuras que animó el famoso programa "Glostora Tango Club" de Radio El Mundo. Y al comenzar la televisión argentina su orquesta fue la primera en presentarse. Estuvo también como estrella del popular programa de canal 13 "Casino Philips." Como cantores tuvo a Teófilo Ibáñez, luego a Andrés Falgás y después a quien fue el cantor más exitoso en la orquesta, Jorge Ortiz, quien luego de un corto período en que se desvinculó para actuar con Miguel Caló volvió con Biagi. Se recuerdan en especial sus interpretaciones de "Yuyo Verde", "Indiferencia", "Pájaro Ciego", "Misa de Once" y "Soledad la de Barracas". Otros cantores que pasaron por la orquesta de Biagi fueron Alberto Amor y Carlos Acuña, del que se destacan sus versiones de los tangos "A la luz del candil" "Lonjazos", y "Uno". También estuvieron Carlos Saavedra, Carlos Heredia, Carlos Almagro y Hugo Duval, este último permaneció hasta la disolución de la orquesta por lo que ya se había adaptado al estilo del brillante pianista. Entre los músicos que han trabajado con Biagi en este período encontramos a los bandoneonistas Juan Migliore y Agustín Bergato, los violinistas Oscar del Fuente, que también hacía los arreglos, Naum Klotzman y Cayetano Nostro y Donato Calabrese en el contrabajo. Asimismo, colaboraron con él los bandoneonistas Alfredo Attadía, Miguel Bonano y Ricardo Pedevilla, los violinistas Marcos Larrosa y Claudio González. Además tenía un pianista, Juan Carlos Giampé, que lo reemplazaba los domingos en la radio para poder ir al hipódromo. Entre otras obras compuso los tangos "Cruz Diablo" y "Humillación" los dos con letra de Carlos Bahr; los tangos "Gólgota" "Magdala" y "Por tener un corazón" en colaboración con Francisco Gorrindo; las milongas "Campo afuera" y "Por la güeya" con letra de Homero Manzi; el tango "Deja el mundo como está" junto a Rodolfo Sciammarella; el tango "Oh, mama mía" con Carlos Marín y el tango "Indiferencia" con Juan Carlos Thorry. El 24 de Septiembre del año 1969 murió en forma repentina debido a un gran descenso de presión.

