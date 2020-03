El piloto zarateño se presentó el último fin de semana en la "Fórmula 4 Nueva Generación" y lo hizo de gran manera: conquistó la pole position y luego fue 2º y 4º en las dos finales.

El zarateño Juan Martín Molina debutó el pasado sábado en la "Fórmula 4 Nueva Generación" y lo hizo de manera inmejorable: en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires se anotó la pole position en la clasificación, fue 2º en la primera final (a grilla invertida) y 4º en la segunda. Así, tras esta primera fecha, quedó en el segundo lugar del campeonato.

El joven de Zárate ya venía mostrando lo suyo en karting, tras varios años de recorrer una categoría como la PAKO en la que ganó carreras, series, clasificaciones y campeonatos, marcando desde pequeño que era "un distinto".

La posibilidad de tener a su padre Julián siempre cerca lo potenció todavía más y todo aquello que se hablaba por parte de su papá, quien ya sabe de ganar campeonatos en autos con techo, se tomaba como una referencia. Además, "Tincho" contó en su equipo con quienes lo ayudaron a lograr objetivos y con solo nombrar al "Bubu" Guerra, que siempre estuvo marcando pautas con esa inteligencia que lo caracteriza. Así, Molina llegó a ese momento en el que se debe tomar esa decisión necesaria para quienes desean seguir creciendo en el automovilismo.

-Era ahora o nunca, ¿no?

-Creo que se dio en el momento que pudimos hacer el cambio. Esto lo charlamos mucho en casa con papá y se tomó la decisión. Cuando fuimos a probar a La Plata empezábamos a vivir una nueva etapa y estábamos convencido de ir por el camino correcto. Más aún cuando comprobamos y vimos que estábamos ahí en con los tiempos.

-Fue otra la historia

-Sí, claro, pero era un desafío nuevo y me di cuenta que había muchas cosas que aprendidas en el karting son buenas para aplicarlas en el fórmula. Además, siempre te sobra tiempo cuando subís y estas girando. Es notable, pero muy válido.

El debut fue soñado, superando sus propias expectativas. El piloto se presentó dentro de la estructura del 130R y en los entrenamientos del día sábado comenzaba a mostrar su rápida adaptación al auto, ubicándose entre los más rápidos en ambas tandas. Luego dominó la clasificación y se quedó con el 1. En la primera final, a grilla invertida, tuvo una gran remontada y terminó como escolta de Iñaki Gallo. Y en la segunda final alcanzó el cuarto lugar, peleando metro a metro un lugar en el podio con Malek Fara tras ser sorprendido por el procedimiento de largada, en el que se retrasó hasta el último lugar.

-¿Para arrancar no está mal?

-Sí, seguro. Igual, en ese momento estaba enojado, porque podía haber resuelto mejor las cosas. Ese parate previo a la largada me puso de mal carácter y no debe ser así. Y el otro problema a revertir es saber largar de parado, algo que nunca se hizo en el karting y ahora es en lo que estamos trabajando, porque es fundamental largar bien.

-Deberías estar tranquilo, porque eso se adquiere a través de las carreras.

-Sí, es verdad. Igual estoy muy contento con el rendimiento del fin de semana, ésa es la verdad. Lo que pasa es que me exijo mucho, pero para ser sincero no esperaba tener semejante resultado desde el principio. De todos modos, lo importante es no marearse y disfrutar lo que hicimos.

-¿Qué pasó en la segunda final?

-Me sorprendió el procedimiento de largada (al momento de la vuelta previa los autos de Marcos Pérsico y Mauro Pitetti quedaban detenidos por problemas mecánicos) y eso me dejó último en la vuelta inicial. Por suerte no me desesperé y pudimos avanzar para terminar cuartos peleando con Malek (Fara) por el último escalón del podio. Tengo muy presente el consejo de papá (Julián Molina, quien fuera campeón del TC Regional), que me dijo: "corré tranquilo, no rompas nada y hace lo mejor que puedas". Creo que eso fue determinante para estar tranquilo y ganar en confianza. Finalmente fue un debut soñado que esperaba concretar en algún momento

-¿Y ahora cómo sigue la cuestión?

-Se viene un nuevo desafío, que es el Autódromo de Dolores, donde al igual que en Buenos Aires, intentaremos adaptarnos rápidamente. Este es un proceso de adaptación mía al auto y el equipo y debo reconocer que ellos me ayudaron mucho, ya que la experiencia que tienen me ha servido para acortar el camino. De todos modos, esto recién empieza y me queda mucho por aprender. Al auto me costó tomarle la mano al principio, pero con el correr de las vueltas le fui tomando la mano. -¿A quién se agradece luego de este gran debut?

-Quiero agradecer fundamentalmente a mi familia: mi papá, mi mamá y mi abuelo; a toda la gente de Zárate que me apoya. No los nombro a todos por temor a olvidarme y que permiten que estemos presentes en la Fórmula 4. Ojalá Dolores nos depare otro fin de semana inolvidable.

Sin lugar a dudas, "Tincho" arrancó con el pie derecho en la categoría sorprendiendo a propios y extraños. Dolores será el escenario de la segunda presentación de la categoría, donde intentará alcanzar un rendimiento similar al de su debut.