¿Qué es la colonoscopía?

La colonoscopia es el método más preciso para detectar el cáncer de colon a tiempo. Se realiza con una herramienta llamada colonoscopio, el cual posee una cámara en su extremo que inspecciona el intestino grueso y detecta lesiones precursoras del cáncer de colon, llamadas pólipos adenomatosos. Además, "este estudio permite extraer los pólipos de manera sencilla, sin necesidad de cirugías", explica el doctor Leandro Steinberg (MN: 132.352), miembro de ENDIBA y uno de los desarrolladores de la aplicación CaPtyVa (calculador de pesquisa y vigilancia del cáncer colorrectal). "La colonoscopia es la primera opción para pacientes considerados ‘de riesgo’ por tener antecedentes familiares de la enfermedad o haber padecido enfermedad inflamatoria intestinal", describe por su parte el doctor Lisandro Pereyra (MN: 107.475), también miembro de ENDIBA y otro de los creadores de CaPtyVa. No obstante, el miedo a la hora de realizarse este tipo de estudios ha crecido en los últimos años. "Ese miedo es totalmente infundado –subraya Steinberg–, ya que la colonoscopía se realiza mediante un equipamiento avanzado y con profesionales altamente capacitados". Los especialistas de ENDIBA destacan que la colonoscopía es una prueba totalmente segura que, si no evidencia anomalía, no será necesario volver a realizarla hasta diez años después. En tanto, de resultar positiva, se evaluará el riesgo para determinar la frecuencia de los próximos estudios. "En el 80% de los casos lo que se encuentra son pólipos benignos que se extraen en el mismo procedimiento. Según sus características, se decidirá cuándo debe repetirse el procedimiento", señala Pereyra. "Ese crecimiento anormal de las células (pólipo) tarda entre 10 y 15 años en desarrollarse, lo que nos da la posibilidad de poder anticiparnos", añade Steinberg, Factores de riesgo y prevención Aproximadamente el 75 % de los casos de cáncer de colon se desarrolla en personas que no presentan antecedentes personales ni familiares de la enfermedad. Sin embargo, existen personas con un riesgo adicional, como antecedente personal de adenomas, cáncer de colon o enfermedad inflamatoria intestinal, otros tipos de cáncer asociados y antecedentes familiares de cáncer colorrectal o de adenomas, en cuyos casos la aparición del cáncer de colon se puede presentar en edades más tempranas. Como ocurre en la mayoría de los aspectos preventivos de otros tipos de cáncer, la adopción de hábitos saludables, como no fumar, evitar el alcohol, realizar ejercicio físico y no tener sobrepeso son indispensables para reducir los riesgos. Además, se suman sugerencias como consumir una dieta rica en fibras que contenga vegetales y frutas, disminuir el consumo de carnes rojas y grasas de origen animal e incorporar productos ricos en calcio (lácteos). Ante un escenario que, de no modificarse, tiene un pronóstico oscuro, esta campaña cobra una relevancia fundamental para generar conciencia sobre la importancia de la prevención y de la realización de las prácticas diagnósticas cuando el médico lo determine según el grado de riesgo de cada paciente, con el claro objetivo de bajar drásticamente las cifras de mortalidad del cáncer colorrectal.



