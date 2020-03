La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/mar/2020 Coronavirus:

La Auténtica Defensa se contactó con los preparadores físicos de los tres equipos de nuestra ciudad que compiten en AFA y conoció detalles de cómo se entrenan en estos días de "cuarentena" para no perder ritmo físico ni tiempo de planificación. La tecnología como herramienta de comunicación y la falta de espacio como limitante, las principales características. La actividad futbolística en nuestro país está paralizada, pero no así sus jugadores, que siguen moviéndose de diferentes maneras, aún a pesar del aislamiento establecido para evitar la propagación del coronavirus. En nuestra ciudad, los tres planteles que compiten en el marco de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) han buscado variantes para mantenerse entrenados en estos días de "cuarentena". Y La Auténtica Defensa contactó a sus diferentes preparadores físicos para conocer detalles de los trabajos que están realizando actualmente. En Villa Dálmine, que disputa el campeonato de la Primera Nacional (segundo escalón del fútbol argentino), los jugadores deben incluso cumplir horarios: a las 8.30 deben comenzar el entrenamiento general que les llega a todos por WhatsApp algunos minutos antes. Y cada uno de ellos debe subir un video de cómo arranca y cómo termina para que los profes Mario Arévalo y José "Pepi" Soto puedan hacer el seguimiento correspondiente. Después, cada jugador debe realizar una rutina individual, según la posición que ocupa en la cancha, de la cual también debe subir un video. Además, también mediante video, el cuerpo técnico y médico controla el peso de cada día de cada futbolista. "La mayor complicación es el espacio con el que cuenta cada uno. Igual, hemos compartido materiales del club para poder utilizarlos y favorecer el trabajo", explica Soto. Sin embargo, de avanzar un sistema que está implementando "Pepi", este lunes los jugadores Violetas compartirán una sala virtual en la que todos van a empezar el entrenamiento a la misma hora, en contacto visual entre todos. "La idea es tener a todos los jugadores juntos a la vez, mirándose entre ellos cómo se entrenan", apunta Soto. Esta sala virtual también será aprovechada por el DT Felipe De la Riva para realizar charlas técnicas, mostrar videos y poder compartir cuestiones tácticas relacionadas a la idea que el uruguayo intenta aplicar en su regreso a Villa Dálmine. Hasta el momento, entre su reciente regreso, los días de lluvias y las medidas por el coronavirus, el entrenador ha podido trabajar muy poco en el campo con los jugadores. "Es todo nuevo. Tratamos de aprovechar la tecnología lo más posible. La comunicación está siendo muy fluida, aunque sabemos que podemos encontrar problemas por saturación de conexiones. Pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Cuanto más creativo seamos, mejores alternativas vamos a encontrar para sacar esto adelante. El tema es no quedarse de brazos cruzados, porque si el campeonato arranca rápidamente una vez terminadas las medidas de aislamiento no se puede regalar ni una semana ni un día. No podemos parar", remarca Soto en diálogo con LAD. Por su parte, los jugadores del plantel de Primera D de Puerto Nuevo se vieron las caras por última vez el pasado domingo, cuando vencieron 1-0 a Sportivo Barracas en cancha de Deportivo Morón con aquel agónico gol de Emanuel Russo. Inmediatamente después, el cuerpo técnico que encabeza Gastón Dearmas canceló los entrenamientos presenciales ante la situación que se estaba gestando. "Las condiciones que uno tiene en la Primera D son muy distintas a las de Primera División", explicó Dearmas por entonces, al tiempo que apoyó la suspensión de todo el fútbol argentino: "Es una determinación muy coherente", señaló tras la victoria sobre Sportivo Barracas. La primera planificación que el cuerpo técnico Auriazul distribuyó entre sus jugadores todavía contemplaba la posibilidad de utilizar espacios públicos. Sin embargo, el jueves se cortó con la "cuarentena" que decretó el gobierno nacional. "Es bastante complicado adaptar los trabajos a las posibilidades de cada uno, especialmente por el tema de espacio. Son ejercicios de fuerza preventiva, de circuitos aeróbicos, trabajos de velocidad, de máxima intensidad… Todo adaptado para poder realizar dentro de una casa", explica el preparador físico Matías Cerisola respecto a los entrenamientos que les envió a los jugadores Portuarios. "La idea es que el regreso sea lo menos complicado posible, que cada jugador no descienda mucho de sus parámetros normales. Dependemos del compromiso de cada uno de ellos y estamos seguros que ese compromiso existe. Igualmente voy tratando de hablar con todos para saber cómo se van sintiendo y para ayudar con las dudas que puedan surgir", agrega Cerisola. Al igual que De la Riva en Villa Dálmine, Dearmas no tuvo mucho tiempo de trabajo con sus dirigidos. Y si bien a muchos los conoce de su anterior paso por Puerto Nuevo (fue preparador físico en los ciclos de Norberto Silvero, Hugo Medina, y Carlos Pereyra), este parate será aprovechado también para ello. "Es otro de los objetivos que nos pusimos: recolectar información de cada jugador para poder conocerlo en profundidad. Para charlar con ellos, conocer su realidad, su forma de pensar, sus características", detalla Cerisola. Finalmente, el tercer equipo campanense en AFA es el plantel femenino de Puerto Nuevo, que está disputando la Zona Campeonato de la Primera B en busca del ascenso a la Primera A. Esta etapa la comenzaron con victoria sobre All Boys, pero luego no pudieron jugar ni frente a Comunicaciones ni ante Sarmiento de Junín debido a que ambos partidos fueron suspendidos por lluvias. Así, la última salida a la cancha fue el pasado sábado 7 de marzo, aunque los entrenamientos se cortaron esta semana y entonces comenzaron los trabajos individuales, apoyados por el material que distribuye de manera online el profe Matías Valerio con videos instructivos. "Envío planificaciones diarias de fuerza y potencia con el video explicativo de cada ejercicio y sus variantes. Cada planificación trabaja un segmento diferente: un día es tren inferior y otro día tren superior o zona media. Son cuatro estímulos semanales con un día de descanso", explica en diálogo con LAD. Las jugadoras ya conocen la metodología y la progresión de la rutina. "Es un circuito intermitente de 20 segundos de ejercicio por 10 recuperación, dividido en trabajos de fuerza explosiva, isométricos, coordinativos y de transferencia, todos aplicados al fútbol. Los circuitos son una batería de ocho ejercicios", detalla Valerio. Igualmente, el profe está en contacto permanente con las chicas: "Ellas me van consultando, pasando videos y comentándome cómo se sienten. También si tienen elementos para poder utilizar, como barras, elásticos, bicicletas. En ciertos casos hago un agregado individual en la planificación de acuerdo a las posibilidades de cada una", agrega.

