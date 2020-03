Suman diez nuevas excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio

El presidente Alberto Fernández firmó un decreto que agrega nuevas tareas que no estarán alcanzadas por la cuarentena mandatoria. Fue a pedido de empresarios, gremios y gobernadores. Un día después de decretar la cuarentena obligatoria en todo el país para enfrentar la pandemia del coronavirus, el presidente Alberto Fernández emitió una nueva disposición para sumar 10 rubros a los 24 que había definido el jueves como exceptuados del aislamiento general. Fernández había definido en principio un listado de actividades y servicios esenciales en la emergencia, que estaban exceptuadas del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular. A ese grupo se sumaron a partir del decreto ampliatorio las personas afectadas a las actividades y servicios las que se detallan a continuación: 1. Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción implique daños estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias podrán solicitar autorización a la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa para no discontinuar su producción, reduciendo al mínimo su actividad y dotación de personal. 2. Producción y distribución de biocombustibles. 3. Operación de centrales nucleares. 4. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. También deberán garantizar las prestaciones a las personas que se hayasen alojadas en los mismos a la fecha del dictado del Decreto Nº 297/2020. 5. Dotación de personal mínima necesaria para la operación de la Fábrica Argentina de Aviones Brig. San Martín S.A. 6. Las autoridades de la Comisión Nacional de Valores podrán autorizar la actividad de una dotación mínima de personal y de la de sus regulados, en caso de resultar necesario. 7. Operación de aeropuertos. Operaciones de garages y estacionamientos, con dotaciones mínimas. 8. Sostenimiento de actividades vinculadas a la protección ambiental minera. 9. Curtiembres, con dotación mínima, para la recepción de cuero proveniente de la actividad frigorífica. 10. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, podrán vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario, con sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad sanitaria. En ningún caso podrán brindar servicios con atención al público en forma personal. Además, se permitirá la circulación de los ministros de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual, debiendo los templos ajustarse en su funcionamiento a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 5° del Decreto Nº 297/2020

La avenida Varela el viernes, durante el primer día de cuarentena mandatoria.

Gracias a todos los que desde su lugar están poniendo el cuerpo para evitar el impacto del Coronavirus en la ciudad. ¡A vos te pido: QUÉDATE EN CASA!#Juntos #CombatimosElCoronavirus pic.twitter.com/xurMUxsczd — Sebastian Abella (@SebaAbella) March 22, 2020 #Ahora VIDEO Defensa Civil recorre la ciudad con megáfono recordando que rige la Emergencia Sanitaria, recomiendan a los vecinos quedarse en sus casas y evitar reuniones en espacios públicos. (No es toque de queda) entre todos podemos evitar la propagación del #Coronavirus pic.twitter.com/JVhycOAw3K — Daniel Trila (@dantrila) March 19, 2020 #Dato VIDEO #Coronavirus. se redujo notablemente la circulación de gente en las calles de #Campana. Aún falta toma de conciencia, hay gente en plazas y espacios públicos que son detenidos por desacatar el decreto de Cuarentena obligatoria #YoMeQudoEnCasa #CuidateParaCuidarATodos pic.twitter.com/otiorXifbn — Daniel Trila (@dantrila) March 21, 2020

