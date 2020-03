MAS DE 700 DETENIDOS El Gobierno nacional informó ayer que las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 700 personas a las que se le iniciarán causas penales por incumplir el aislamiento obligatorio ante el coronavirus y se secuestraron varios vehículos. En el marco de los operativos de control vehicular, secuestro de autos e inicio de causas penales a ciudadanos por violar la cuarentena, el Gobierno informó que la Gendarmería Nacional detuvo a 645 personas. En tanto, la Policía Federal detuvo a 48 personas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a 29, la Prefectura Naval a seis, y la Policía de la ciudad de Buenos Aires a 15. ESTADO DE SITIO La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, advirtió que el presidente Alberto Fernández le pidió "inflexibilidad y severidad" con quienes rompan el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus y sostuvo que "el estado de sitio no está descartado". "Van a aumentar los controles, a partir del día de hoy vamos a ser más inflexibles, como pide el Presidente", señaló la funcionaria nacional, en la segunda jornada de aislamiento obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo para todo el país. Además, la ministra advirtió que "el estado de sitio no está descartado, está como posibilidad y se analizó, pero por ahora el Gobierno eligió esperar", al tiempo que sostuvo que "el acatamiento a la cuarentena fue bastante masivo, pero hace falta más". SIN CORTES El Gobierno dictará un decreto para impedir que las empresas corten los servicios de luz, gas y agua por falta de pago, según trascendió en fuentes de la Casa Rosada. La medida sería tomada en auxilio de todos los usuarios afectados por la crisis sanitaria que originó la pandemia del coronavirus y por el tiempo que dure la emergencia. La resolución está siendo estudiada en la Secretaría de Energía que depende del Ministerio de Desarrollo productivo, donde se analiza si se aplica para las primeras categorías residenciales, habitualmente los de menores ingresos, si exceptúa a las más altas o si tendrá un carácter universal para todos los usuarios. La medida no alcanzaría a las empresas telefónicas, como ya se ha hecho en otros países como España para el servicio residencial, para no limitar la comunicación entre los afectados ante la crisis sanitaria. SUICIDIO Omar Alvarado, el detenido acusado de haber asesinado a un niño de 5 años y de la violación de la madre, una mujer salteña de 44 años, en Puerto Deseado, fue encontrado muerto en su celda, ahorcado con su propia ropa y ahora la policía investiga el posible suicidio. El hecho fue descubierto cerca de las 20 horas de hoy, en una de las celdas ubicada en la comisaría de Caleta Olivia, dónde se encontraba alojado. Alvarado tenía 33 años de edad, padecía esquizofrenia y era el principal imputado por la violación de María Subelza y de matar al niño Santino, cuando ambos, madre e hijo, paseaban por la costa, en un lugar llamado la Punta Cavendish, a dos kilómetros del casco urbano de la ciudad de Puerto Deseado, en el mes de febrero. La investigación del presunto suicidio se encuentra a cargo del Juez Contreras que procedió a indagar a los efectivos que se encontraban en ese momento en la comisaría y a tratar de establecer lo ocurrido.



Breves: Noticias de Actualidad

22 de Marzo de 2020

