Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LOS POZOS DE RUTA 4 "Les comparto esta foto del estado de los cráteres de la Ruta 4, cada vez está peor, de milagro no hemos tenido accidentes graves, pero si roturas de neumáticos y llantas. Esperemos que el municipio actúe urgente", muestra Federico. RECLAMO REITERADO "Gavazzi 730 (barrio 9 de Julio). Nuevamente hago un reclamo para que sea solucionada esta pérdida de agua. Es constante, y son muchos litros derrochados. Que ABSA solucione como corresponde, porque su arreglo dura días apenas", muestra Mónica. PASTOS, BASURAL Y RATAS "Vivo en barrio Lubo, quizá la situación no está para que yo mande esto y no es el momento, pero pegado a mi casa hay un terreno baldío, yo vivo en Misiones y San Luis, supuestamente tiene dueño, pero estoy cansado que la gente lo agarre de basural, ya lo limpié varias veces pero es siempre lo mismo, sirve hasta de covacha para pibes que vienen a drogarse, hay ratas que cruzan para mi casa. Nose si se podrá hacer algo, pero me gustaría que si y si hay algún lugar donde se denuncia", escribe Matías. #QuejaVecinal zanja tapada con botellas y residuos. Almirante Brown y Gavazzi se inunda la esquina y toda la cuadra por caños pluviales tapados que impiden el paso del agua hacia el zanjón de Colectora. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/RjRpGmmT2U — Daniel Trila (@dantrila) March 18, 2020

22 de Marzo de 2020:

Quejas Vecinales

