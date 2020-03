NOTICIA RELACIONADA: Los campanenses a bordo del Costa Pacífica pudieron desembarcar y ya regresan a casa Guillermo Ceballos, de la agencia de turismo Vuelos y Vacaciones, le contó a La Auténtica Defensa las urgencias y vicisitudes que atraviesa el sector por la pandemia de coronavirus. Y destaca la solidaridad que se ha dado entre colegas campanenses para "repatriar" pasajeros varados en distintas partes del mundo. La expansión del coronavirus a lo largo y ancho del planeta ha afectado particularmente al sector turístico y generado un sinfín de urgencias en las últimas semanas a partir del cierre de fronteras, la cancelación de vuelos y la clausura de hoteles en todo el mundo. Y en ese marco, las agencias de turismo y sus responsables están viviendo días de mucho trajín, tratando de ayudar a pasajeros varados en diferentes puntos del globo. "El factor humano es clave en este momento", remarca Guillermo Ceballos, responsable de la agencia campanense Vuelos y Vacaciones, quien en ese contexto de urgencias no deja de cruzar mensajes y llamadas constantemente para resolver situaciones de vecinos de nuestra ciudad. Son decenas de casos repartidos entre Brasil, el Caribe y Europa, además de las obvias reprogramaciones de viajes armados para las próximas semanas: "De cualquier manera, repro-gramar es más simple que traer pasajeros dadas las medidas que se establecieron", afirma. "Surgieron externa-lidades que no se pueden contemplar y que van más allá de los límites de responsabilidad que fueron trazados en convenciones internacionales. Nos hicimos cargo de un montón de cosas que no teníamos por qué, pero tratamos de tender puentes, ayudar y resolver, sabiendo que el contacto humano tranquiliza y es muy distinto al trato con un call-center que funciona en Costa Rica o a los sistemas online de compañías aéreas", explica. "Pudimos traer a la mayoría de regreso, pero hay casos que exceden toda la buena voluntad que podamos tener", remarca, al tiempo que apunta contra "la codicia de ciertas aerolíneas" y sus "políticas de endoso". Entre las excepciones destaca que quienes volaron con Aerolíneas Argentinas y Latam tuvieron mejores opciones para retornar al país. "Afortunadamente no tenía cruceristas en viaje actualmente, porque en ese marco la situación está más complicada", agrega, al tiempo que sorprende al apuntar que el regreso desde Brasil también está difícil. El vecino país cuenta hoy con miles de turistas argentinos que no encuentran la manera de volver. "Supe de gente que estaba en el Norte de Brasil y que viajó por su cuenta a Foz de Iguazú, pensando en entrar al país por Misiones. Sin embargo, están varados allí y algunos se encuentran en cuarentenas en escuelas o polideportivos", revela. En este contexto de desesperación, angustias y urgencias para pasajeros y operadores, Ceballos resalta especialmente la solidaridad que se dio entre los diferentes responsables de agencias de turismo de Campana. "Estamos conectados mediante un grupo de WhatsApp y tenemos muy buena relación entre todos. Y estos días no nos hemos escondido información y nos hemos dado una mano cada vez que pudimos. En mi caso particular, la ayuda de colegas fue clave para destrabar unos casos que estaban muy difíciles", resalta Guillermo. Sí, afortunadamente, en tiempos de crisis, además de urgencias y emergencias, también aflora la solidaridad. Y en el caso de esta pandemia es el mejor ejercicio para combatir muchos de los problemas que el coronavirus está ocasionando. Incluso en el sector turístico.

