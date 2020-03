El Frente de Todos Campana se sumó a la campaña "Quedate en Casa"

P U B L I C



A través de las redes sociales, referentes, profesionales y militantes del espacio político buscan generar conciencia sobre la necesidad de extremar las medidas de aislamiento social ante la Pandemia de Coronavirus. Además se organizan para llevar ayuda a familias de sectores vulnerables. Con la solidaridad como principal bandera en esta lucha, integrantes del Frente de Todos Campana llevan adelante una serie de actividades bajo la consigna "Quedate en Casa", que busca generar conciencia sobre la necesidad de extremar las medidas de aislamiento social ante la Pandemia de Coronavirus. Y para ello, las redes sociales resultan un canal de difusión masivo mediante el cual llegar con su mensaje a los vecinos. Concejales, médicos, docentes, comerciantes y vecinos participan a través de esta propuesta, y suman su esfuerzo al de todo un País por sobrellevar el avance del virus. El puntapié inicial de la campaña la dio el Concejal y Médico, Rubén Romano. "Las únicas armas que tenemos para combatir esta pandemia es el aislamiento y la higiene". Recomendó el lavado de manos con agua y jabón, y pidió utilizar técnicas especiales para dicha acción. "Le pedimos solidariamente a la gente que no salga, no participe de reuniones y se mantenga aislada, sin ningún contacto que no sea necesario. Este es un esfuerzo que va a llevar un tiempo. Es por Ustedes y por los demás". Gladys Dalprá, inspectora del área de Psicología, habló sobre la entrega de bolsones de alimentos para las familias de los alumnos beneficiarios del Servicio Alimentario Escolar. "Estamos trabajando junto a compañeros, colegas, directivos y miembros de los equipos de orientación escolar, realizando en la tarea en cada uno de los establecimientos". También la Dra. Salomé Baro, Ginecóloga y Obstetra en un hospital público, señaló: "Quedandote en tu casa impedís contagiar a tu familia, que haya más enfermos, y que el virus se siga propagando y colapse el sistema de salud", al tiempo que recomendó "lavarte las manos varias veces al día, durante más de 20 segundos cada vez". La Presidenta del bloque de Concejales del Frente de Todos, Sol Calle, señaló a través de un video que "es muy importante que te cuides, que cuides a tu familia y a todos. Tenemos una gran herramienta, que es respetar el aislamiento. Y cada una de las medidas que está tomando nuestro Presidente para cuidarnos". "Vamos a salir adelante, pero tenemos que ser responsables y solidarios" confió la edil, quien además señaló que desde el Frente de Todos Campana se organizan actividades y propuestas para realizar en los hogares y así acompañar a los vecinos durante el aislamiento social obligatorio, "como juegos con niñxs, películas, cómics, talleres de manualidades, actividad física, recetas de cocina on line, y varias cosas más".



Varios videos son difundidos en las redes sociales, en el marco de la campaña



El Frente de Todos Campana se sumó a la campaña "Quedate en Casa"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar