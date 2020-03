"Somos conscientes que esta situación de emergencia sanitaria se da en un contexto donde aún no se han iniciado las negociaciones paritarias, teniendo que afrontar cada uno de nuestros compañeros y compañeras, gastos extra en elementos de cuidado y desinfección", comentó el gremialista campanense. El Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI) que nuclea a empleados de la ANSeS, anunció que otorgará a sus afiliados un bono de $3000 que se hará efectivo a partir del 1 de abril. "Somos conscientes que esta situación de emergencia sanitaria se da en un contexto donde aún no se han iniciado las negociaciones paritarias, teniendo que afrontar cada uno de nuestros compañeros y compañeras, gastos extra en elementos de cuidado y desinfección", comentó Carlos "el Toro" Ortega al respecto, al tiempo que elogió "las medidas implementadas con celeridad y responsabilidad por el Gobierno Nacional que buscan contener la pandemia y proteger a los sectores más vulnerables y de mayor riesgo". APOYO A LAS MEDIDAS Carlos Ortega, afirmó que "ante la emergencia sanitaria declarada debido a la propagación del COVID-19, desde nuestra Organización manifestamos nuestro rotundo apoyo a las medidas y recomendaciones emitidas por las autoridades políticas y sanitarias de nuestro país" y agregó "ponemos a disposición toda nuestra fuerza militante delegados, delegadas y miembros de Comisión Directiva Nacional para trabajar en la prevención y contención de esta pandemia".

Ortega elogió “las medidas implementadas con celeridad y responsabilidad por el Gobierno Nacional que buscan contener la pandemia".



Ortega anunció subsidio para afiliados al SECASFPI

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar