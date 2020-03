Carlos Roca

IGJ - Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) - Mayores requisitos para su control LA IGJ mediante la resolución general 9/2020, establece para la SAS mayores controles y requisitos relativos a: - capital social acorde a la actividad a desarrollar por la sociedad, subsanable solo en caso que medie informe de graduado en ciencias económicas que justifique un capital social menor; - Imposibilidad de imputar los gastos de constitución, como integración del capital social ; - Obligatoriedad de una garantía para los administradores designados; - Designación optativa de órgano de fiscalización en caso de sociedades cuyo capital sea menor al previsto en el inciso 2 del articulo 299 de la Ley General de Sociedades, y hasta tanto producto de aumentos de capital no se alcance tal limite; - Obligación de presentar por medios digitales los estados contables (estado de situación patrimonial, estado de resultados y memoria) dentro de los 15 días posteriores a la realización de la reunión de su órgano de gobierno, la que deberá celebrarse dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio económico. La vigencia en general las estipulaciones comentaras regirá a partir del 16 de marzo de 2020, con excepción de la exigencia de presentación de estados contables, que será a partir del 30 de junio de 2020. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226763/20200316 AFIP - Feria fiscal extraordinaria La AFIP fijo hasta el 31/3/2020,inclusive, un período de feria fiscal extraordinario, no computándose los plazos procedimentales en materia impositiva, de los recursos de la seguridad social y aduanera. Es importante destacar que la medida adoptada no implica la modificación de los vencimientos de presentación de declaraciones juradas y pago de obligaciones. Asimismo, y luego de conocido la resolución comentada, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas elevó una nota al organismo, solicitando medidas que atiendan a atender la situación de contribuyentes y profesionales, que entre las principales mencionamos: - Reprogramacion de vencimientos generales de presentaciones formales - Reprogramación de vencimientos de impuestos, anticipos y pagos a cuenta - Suspensión de la aplicación de intereses resarcitorios, punitorios y multas - Reprogramación de los plazos vinculados con la Moratoria vigente, y para la repatriación de los fondos del exterior https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226948/20200318 AFIP- Prorrogan vigencia del régimen de facilidades de pago permanente Mediante la resolución general 4683/2020, la AFIP prorroga la vigencia de los planes de pagos permanentes creados por la RG 4268/2019 hasta el 30/06/2020. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227073/20200320 AFIP - Suspensión de la traba de medidas cautelares para MyPyMES La AFIP publico en el Boletin Oficial del 20/03/2020 la resolucion general 4684/2020, por la cual modifica el artículo 20 de la RG AFIP 4557, prorrogando de esta forma hasta el 30/04/2020 la traba de medidas cautelares (entre ellos embargos) a las micro, pequeñas y medianas empresas, que cuenten con certificados MyPyME, así como aquellos contribuyentes que se encuentren caracterizados en el "Sistema Registral" como "Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II", en los términos de la Resolución General Nº 4.568 y su modificatoria. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227074/20200320 CABA - Modificación a la ley Tarifaria y al Código Fiscal para el año 2020 CABA mediante la Ley 6298 modifica tanto la Ley Tarifaria como el Código Fiscal para el año 2020, en virtud de adaptar el marco normativo a la suspensión del esquema de reducción de alícuotas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Sellos dispuesto por el Consenso Fiscal 2019 https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/ck_PL-LEY-LCABA-LCBA-6298-20-5826.pdf Contribuciones patronales sector salud - Reducción de Contribuciones Patronales Según el Decreto 300/2020 se reducirán en un 95% las contribuciones patronales correspondientes al SIPA por un plazo de 90 días para los empleadores del sector salud. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227046/20200320 Suspensión de los plazos administrativos El Poder Ejecutivo nacional, mediante el Decreto 298/2020, suspende el curso de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos( Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y por otros procedimientos especiales, hasta el 31 de marzo de 2020. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227043/20200320 Cuarentena obligatoria en todo el país Mediante el Decreto 297/2020, el Poder Ejecutivo Nacional estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en los términos indicados en el presente decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica, debiendo las personas abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, exceptuando del mismo a personas que desarrollen las actividades enunciadas en su artículo 6). https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320 Nota de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas al Jefe de Gabinete El día 19/03/2020 la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas envió al Jefe de Gabinetes de Ministros una nota solicitando medidas tributarias para morigerar el impacto impositivo de la crisis del Coronavirús sobre la actividad económica. Entre los principales pedidos resaltamos: - Suspender el pago del Monotributo hasta que la situación se resuelva - Reducción de la tasa de interés para tarjetas de crédito y préstamos de Monotributistas - Devolución del IVA por compra de alimentos, artículos de limpieza e higiene pagada por tarjetas de débito - Atenuar las cargas sociales que cargan sobre los empleadores - extensión de los plazos para el pago de impuestos - Morigeración del impuesto a los débitos y créditos bancarios https://www.facpce.org.ar/pdf/Cafiero19-3-20.pdf Recordar: El 31/03/2020 vence el plazo para ingresar el formulario 572 WEB con los datos para que el empleador tenga en cuenta en la confección de la declaración anual del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2019. Dr. Carlos Roca de Consultores Tributarios y Auditores S.A.

