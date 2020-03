Efemérides del día de la fecha: 22 de marzo

DÍA MUNDIAL DEL AGUA La idea de celebrar esta efeméride surgió en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro en el año 1992, y fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución A/RES/47/193 al año siguiente. El propósito de este día es resaltar la relevancia del agua como elemento esencial para la vida y el desarrollo sostenible por ser un pilar clave para el bienestar de la población y la sostenibilidad ambiental; a su vez, se pretende concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de tomar medidas contundentes y firmes para superarla. El tema de este año es "Agua y cambio climático" y remarca que el uso responsable de este recurso puede ayudar a reducir significativamente las sequías, las inundaciones, la escasez y la contaminación y ayuda a combatir el cambio climático reduciendo los gases de efecto invernadero: "todos tienen un papel que desempeñar. En nuestra vida diaria, hay pasos sorprendentemente fáciles que todos podemos tomar para abordar el cambio climático". Asimismo, este año el agua toma aun mayor relevancia con el tema del Coronavirus, ya que, lavarse las manos es esencial para contener la propagación del virus y muchas otras enfermedades infecciosas. FALLECE RENÉ HOUSEMAN René Orlando Houseman nació el 19 de julio del año 1953 en La Banda, Santiago del Estero. Proveniente de una familia humilde y trabajadora, creció en la villa del Bajo Belgrano, en Buenos Aires, donde repartió su tiempo entre el trabajo y el potrero, lugar en el que su rapidez y sus gambetas suscitaron la admiración de unos y la envidia de otros. Hincha ferviente de Excursionistas, jugó en las divisiones inferiores de este club pero, paradójicamente, terminó debutando en el equipo rival, Defensores de Belgrano, con el que salió campeón de la Primera C en el año 1972. Al año siguiente, César Luis Menotti quedó tan fascinado con él que se lo llevó a Huracán, club en el que se consagró como una leyenda: "ese flaquito desgarbado que ustedes vieron hoy, va a ser figura del fútbol argentino" fueron las premonitorias palabras de Menotti. Apodado "El Hueso" por ser demasiado delgado, rápidamente demostró su talento en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y se ganó el cariño de los hinchas que lo animaban cantando: "olé, olé, ¿cómo lo paran a René?" Veloz, pícaro e incontrolable convirtió 109 goles con la camiseta de "El Globo" y se consagró campeón del Campeonato Metropolitano 1973, subcampeón del Torneo Metropolitano 1975 y 1976 y llegó a la semifinal de la Copa Libertadores 1974: "yo juego siempre así. A veces las cosas no me salen, otras sí; pero siempre hago lo que se me ocurre. Y me divierto, me divierto mucho." Más adelante tuvo un paso fugaz por River, Colo-Colo (Chile), AmaZulu (Sudáfrica), Independiente y se retiró en el club de sus amores, Excursionistas, en el año 1985. En cuanto a la Selección Argentina, René jugó en el Mundial Alemania 1974, en el cual fue goleador con 3 tantos, y se consagró campeón del mundo en el Mundial 1978. Falleció en el año 2018 en Buenos Aires. "THE BEATLES" LANZAN SU PRIMER DISCO Un día como hoy en el año 1963, se lanzaba el primer disco de "The Beatles": "Please please me." Tras el mesurado éxito de las canciones de "Please please me" y "Love me do", el productor George Martin les propuso grabar su primer disco en los EMI Studios: "había estado en ´The Cavern´ y había visto lo que podían hacer así que les dije: ´vamos a grabar cada canción que tengan. Vengan al estudio.´" Así, la banda grabó en una sesión de 12 horas las canciones del disco, entre las que se encuentran: "Twist and shout", "Anna (go to him)", "I saw her standing there" y "Misery".



