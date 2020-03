¿A quién estoy mirando últimamente? La búsqueda de modelos, la tendencia de moda, etc., suele ser una constante en estos tiempos. Formar la personalidad, identificarse con figuras, y con pensamientos actuales, modificar la imagen. Seguir comportamientos de otros, mirar al otro, son parte del proceso constante en la formación de la identidad de cada uno. En décadas pasadas el modelo prioritario, en la mayoría de los casos, tenía como referentes a familiares, profesionales, se escuchaban consejos, se observaba el entorno cercano, donde se trataba de no desvirtuar el origen, se respetaba la naturaleza y su armonía. En la actualidad, los modelos a seguir o estereotipos y su influencia en la adolescencia, son perjudiciales para nuestros hijos o nietos, pues muchas veces están desvirtuados. Por Ej.: Hasta el día de hoy muchos se festejan del gol con la mano de Maradona a los ingleses, no tomando conciencia que fue hacer trampa, incluso dicen "fue la mano de dios" endiosando al transgresor, y si pudieran lo harían ellos. Es imperioso que los padres de familia les pongan especial atención a estas manifestaciones, pues imitar este tipo de conductas transgresoras trae sus consecuencias, alcohol, drogas, accidentes de tránsito, suicidios, violencia interpersonal, promiscuidad, VIH/SIDA, embarazos no deseados, abortos y distintas enfermedades, que "ya", son principal causa de mortalidad prematura en jóvenes y adolescentes. Gracias a Dios, muchos tratan se seguir el modelo recomendado, por nuestros abuelos, que nos educaban, con sus tradiciones y enseñanzas, el tener valores, respeto, honestidad, responsabilidad, estudio, educación, trabajo, buenas costumbres, tener en cuenta a Dios, a través de Cristo Jesús, porque Él debe ser nuestro ´blanco´, y siempre nuestro referente, para poder ser felices y mejores personas. "Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros". (Fil. 3:17) "Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo". (Fil. 2:3) "Haya en nosotros el sentir del Señor Jesús que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz". (Fil 2:8) Debemos seguir el consejo de Dios, (La Biblia) buscar la identidad, y formar cada uno su personalidad, obedeciendo al Señor, y a nuestros padres, esto es justo y lo mejor para c/u. "Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra". (Ef. 6:2) Hoy la invitación es mirar a Jesús. "Él es el camino, la verdad y la vida" (Juan 14:6) No nos engañemos, busquemos en el manual de instrucciones, "La Biblia" y sembremos conforme a la voluntad de Dios, que en ella se revela. "Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará". (Gal. 6:7) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Mirarte a Ti"

Por Silvia Gerard

