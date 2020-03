Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 22/mar/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 22/mar/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Coronavirus:

Ladrillos o termos utilizados como peso para ejercicios de fuerza; aplicaciones que permiten simular circuitos y hasta carreras de ciclismo; y rutinas distribuidas por WhatsApp. Todo vale para mantenerse activo y los atletas campanenses dan cuenta de ello en estos días aislamiento. Un pantallazo a diferentes disciplinas que se practican en la ciudad. Lejos de las ventajas con las que cuentan atletas súper profesionales que disponen de gimnasios bien equipados dentro de sus casas, los amateurs, pero también de alto rendimiento, buscan alternativas para entrenarse más allá de las limitaciones que impone por estos días el aislamiento social debido a la propagación del coronavirus. Y nuestra ciudad no es la excepción. Entonces, dando vueltas por Facebook se puede observar a Hernán Bueno, responsable del grupo Campana Runners, ofrecer ejercicios en los que levanta ladrillos o termos y en los que utiliza frazadas para mostrar variantes ante la falta de barras, pesas o una colchoneta de gimnasio. "Ya el martes habíamos tomado la decisión de no salir correr a las calles bajo el lema #NoHagamosCorrerAlVirus y apoyando la campaña de quedarse en casa. Y empezamos a distribuir distintas rutinas de fuerza y elongación para mantenernos activos", explica Bueno en diálogo con LAD. Igualmente, muchos integrantes de Campana Runners cuentan con elementos de entrenamiento como cintas mecánicas, bicis o elípticos, situación que llevó a Bueno a adaptar rutinas de acuerdo a las posibilidades de cada uno. "Siempre apoyando con material didáctico como videos o flyers", agrega. "Lo importante hoy por hoy es mantenerse activo para sostener altas las defensas, aliviar la carga psicológica del encierro y también desconectar de la realidad que estamos viviendo", cierra Bueno, quien ante la gravedad de la situación decidió rápidamente "colgar las zapatillas" para dar el ejemplo, cuidarse y cuidar al otro de la propagación del coronavirus. A sus jóvenes 17 años, Fausto Gómez está viviendo días especiales. Hace dos semanas, el campanense se consagró Subcampeón Argentino Junior en el Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta en el Paseo Costanero de Formosa. Y ese impulso anímico y deportivo encontró un freno en las medidas que se establecieron por la propagación del coronavirus. "En estos días lo único que se puede hacer es rodillo adentro de casa. Mi entrenador me manda todos los días el plan de trabajo. Por lo general son dos horas de rodillo fijo y luego rodillo libre con diversos ejercicios", detalla. Y en la tecnología, Fausto ha encontrado una aliada que le permite hasta simular carreras: "Por suerte tengo un rodillo que es compatible con una aplicación que se llama Zwift y es como un juego en el cual vos elegís una ruta y te simula los desniveles y todas las variantes. Así salís a rodar virtualmente con gente de todo el mundo. Incluso hay carreras. La usan todos los ciclistas, hasta los profesionales del tour europeo", sorprende en diálogo con LAD. Quien también apela a la bici en rodillos para entrenar es el remero Joel Romero, medalla de oro en 8+ en los últimos Juegos Panamericanos. Además, el representante del Campana Boat Club también recibe instructivos que le llegan desde el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Esos ejercicios están divididos en dos: para los que cuentan con materiales o máquinas y para los que no. Sin embargo, sin remoergómetros y lejos del agua, el entrenamiento de los remeros campanenses se ve claramente afectado en el contexto que ofrece esta pandemia. Quien no está sufriendo especialmente las limitaciones que impone la "cuarentena" para entrenar es Anyelén Espinosa, dado que todavía no ha retomado las rutinas de entrenamiento después de lo que fue su pelea por el Título Argentino Mosca. Aunque eso puede modificarse si se concreta una posibilidad que tiene "La Peke" para pelear el 8 de mayo en la provincia de San Luis. En cambio, este parate le llegó al equipo femenino de hóckey sobre césped del Campana Boat Club a horas de iniciar la temporada 2020 de la AHBA. Las chicas Celestes se quedaron sin poder debutar en la Primera D del Torneo Metropolitano (categoría a la que ascendieron el año pasado) y ahora trabajan en base a rutinas de entrenamientos que les manda su preparador físico. Esto se complementa con ejercicios de técnica individual y también ediciones de videos de partidos para observar cuestiones tácticas. Por su parte, el básquet del CBC estaba desarrollando una intensa pretemporada de la mano de su flamante coach, Nahuel Pinto, quien venía trabajando con un nutrido grupo de jugadores Sub 19 y de Primera División con el objetivo puesto en el inicio del Torneo Oficial 2020 de la ABZC (en el que el Bote buscará volver al Nivel A). Y para no perder esa energía, el propio entrenador lideró una serie de ejercicios que, a través de la cuenta de Facebook de la actividad, los jugadores fueron mostrando con distintos videos grabados en el interior de sus casas. En tanto, el rugby del Club Ciudad de Campana estaba avanzando en su pretemporada camino al inicio de la temporada 2020 de la URBA, donde el Tricolor disputará el campeonato de Tercera División tras el descenso sufrido el año pasado. De hecho, según explicó el entrenador César Gigena, el plantel se aprestaba a iniciar la tercera de cuatro etapas de preparación previas al debut (pautado para el 4 de abril). Y aunque ahora se está manejando con distintas rutinas semanales para sus jugadores, su impresión es que el tiempo que demandará el aislamiento por el coronavirus obligará a "arrancar casi de nuevo" el entrenamiento. "Cuando esto termine habrá que evaluar y ver cómo estamos", explica. Mientras tanto, con las posibilidades que brinda la tecnología y las "herramientas" que se encuentran a mano (o se inventan), los atletas campanenses no dejan de entrenarse. Claro está: el momento de reencontrarse con sus hábitats naturales dependerá pura y exclusivamente del tiempo y el avance del coronavirus.



ZWIFT ES UNA APLICACIÓN QUE USAN LOS CICLISTAS PARA SIMULAR CIRCUITOS Y CARRERAS A PARTIR DE SUS RODILLOS. FAUSTO GÓMEZ LA APROVECHA EN ESTOS DÍAS DE CUARENTENA (FOTO ILUSTRATIVA).





HERNAN BUENO, DE CAMPANA RUNNERS, SUBIÓ VIDEOS DE EJERCICIOS CON ALTERNATIVAS CASERAS PARA REEMPLAZAR PESAS, COLCHONETAS Y OTROS ELEMENTOS DE ENTRENAMIENTO





JOEL ROMERO RECIBE RUTINAS QUE LE ENVÍAN DESDE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE REMO.



