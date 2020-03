Breves: Deportivas

PRESIÓN PARA SUSPENDER El Comité Olímpico de Brasil y la Federación de Atletismo de Estados Unidos pidieron la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a la pandemia del Coronavirus. El organismo brasileño publicó un comunicado en el que escribe que esta es una decisión necesaria debido a la gravedad de la expansión del virus y "la consiguiente dificultad para que los atletas mantengan su mejor nivel competitivo". Por el lado de USA Track & Field, fue su CEO, Max Siegel, quien envió una carta al Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos para presionar al COI en esta situación. "Desafortunadamente, si bien nuestros atletas de clase mundial están dispuestos a esforzarse al máximo para alcanzar el éxito olímpico, la probabilidad de que puedan entrenar adecuadamente en un ambiente seguro y adecuado, y replicar la excelencia que todos hemos esperado, no parece probable en medio de esta crisis global", afirmó Siegel. Otra de las federaciones que alzó su voz en contra de mantener la actual fecha para la cita olímpica fue la de natación de Francia: "En vista de la crisis sanitaria internacional, esta federación estima que la prioridad es luchar contra la propagación de la epidemia y que el contexto actual no permite contemplar serenamente el buen progreso de los Juegos Olímpicos 2020". También se sumó la Federación de Atletismo de España. La RFEA ha emitido este sábado un comunicado en el que "aboga por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020" al entender que "no se dan las condiciones mínimas para poder preparar de forma adecuada la gran cita para la que" los deportistas "llevan trabajado tantos años". A 125 días del comienzo del torneo, estas se unen al mismo pedido del Comité Olímpico de Noruega y la Federación de Natación de Estados Unidos, entre otros, para que Tokio 2020 se dispute el próximo año como bien se hizo con la Eurocopa y la Copa América, entre otros grandes campeonatos. UN PEDIDO ARGENTINO Eulalio Muñoz, maratonista clasificado a los próximos Juegos Olímpicos, fue el primer argentino en pedir abiertamente que Tokio 2020 se suspenda a raíz de la pandemia de coronavirus, que obligó a la postergación de todos los torneos clasificatorios venideros. "Con mi entrenador hemos estado hablando y creemos que hoy por hoy lo ideal sería la suspensión de los mismos, ya que lo más importante actualmente es la salud de todo el mundo", escribió en su cuenta de Instagram el atleta albiceleste. EN TANTO… El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, afirmó que suspender los Juegos de Tokio de julio por la pandemia del coronavirus supone "destruir el sueño de 11.000 deportistas". "La suspensión de los Juegos supone destruir el sueño olímpico de 11.000 deportistas de 206 comités nacionales y del equipo de refugiados del COI. Una cancelación de este tamaño sería la solución menos justa", dijo en una entrevista con el medio alemán SWR. "Es difícil lidiar con esta inseguridad y aún más difícil con estas difíciles condiciones de entrenamiento que muchos sufren", explicó el máximo dirigente del movimiento olímpico. "No se puede posponer unos Juegos Olímpicos como si se tratase de un partido de fútbol de un sábado. Esta es una empresa muy compleja, donde solo puedes actuar de manera responsable si tienes un conocimiento fiable, 24 horas al día, para la toma de decisiones. Es una situación excepcional y no hay soluciones ideales", añadió, según la agencia DPA.



22 de Marzo de 2020

