Rincón Tuerca

TENER: Oscar De Biase tiene en su taller la Cupecita y un Torino que está armando y tiene la intención este año armar un encuentro en Zárate con autos de estas características en la costanera de aquella ciudad. POSICIONARSE: En realidad De Biase es componente del auto Club Zárate que nuclea a un grupo de entusiastas del automovilismo del ayer y con el actual presidente Civitarese están trabajando para posicionarlo en la ciudad. LOGRAR: Dentro de este contexto se sumó ahora "Coco" Lacognata que también colabora y están encaminados para lograr la personería jurídica en busca de comenzar una campaña de socios que les permitiría comenzar a tener un ingreso de dinero para realizar emprendimientos. SEDE: El primer tema a resolver por la actual comisión directiva será tener la sede social para tener un lugar para reunirse y darle ese lugar a los socios si llegan a necesitar realizar algún evento contar con esa posibilidad sin costo alguno. ALFAJORES: El ex piloto de Alma Mariano Giozzi estuvo paseando por la costa argentina y el robusto periodista de automovilismo no tuvo mejor idea que en plena comunicación telefónica preguntarle por los afamados alfajores de la ciudad feliz lo que provocó que al regreso le dejara en la casa del preguntón una caja de los mismos. Pero no es que está de régimen el hombre del microfono? PROVOCO: Ella pensó que esto de la alta competencia era más fácil y que en todos muy compañeros pero en la primera carrera del año se complicó porque a su piloto preferido lo excluyeron de la final y el muchacho se quería pelear con todos lo que provocó que Mariana no vuelva a un kartódromo. HIJA: En reciente nota televisiva Andrés Rivero contó que si su hija Alma un día le pide correr en karting no tendría problemas en acompañarla y si bien la madre Sandra no estaría de acuerdo seguramente lo charlariamos entre los tres. RESOLVER: Debido a sus problemas de dolores en su espalda no pudo arrancar en el campeonato del Rally Federal desde su condición de navegante Alejandro Ferraro que aún no tiene en claro que hará esta temporada si no logra resolver este inconveniente que lo viene afectando desde el año pasado. TRIUNFO: El Turismo Pista viene de correr en Córdoba por la segunda carrera del campeonato donde los que se alzaron con el triunfo fueron en la Clase Uno Nicolás Bonfiglio. Clase Dos: Cristian Garbiglia y en la Clase Tres: Luiggi Melli. MANTENERSE: Para mantenerse fin desde lo físico y ser competitivo Juan Carlos Bava corrió en la Clase Master Mac de la categoría de karting Rotax donde el zarateño quedó en el puesto décimo de esa final. GANAR: Tras las picadas en San Pedro Cristian Iglesias volvió a ganar en su clase donde el cabezón mostró su talento y los amigos dicen que no cambió nada porque a la hora de pagar el asado mantiene la tesitura de no abonar el mismo. GANADORES: La categoría Rotax viene de realizar su primera fecha en el kartódromo de Zárate donde los ganadores fueron en Master Nacional: Gabriel De Lucca, Senior Max: Franceso Grimaldi, Mini Max: Juan Alessi, Micro Max: Santino Dore, Master Mac: Stefano Caubré, Juniors: Santiago Biaggi y DD2: Nahuel Della Santino. PRUEBAS: Siguen las pruebas para Juan Martín Molina de cara a la próxima carrera de la Formula Cuatro nueva generación donde el pibe de Zárate viene corriendo y se trabaja en el tema de como largar con auto detenido dado que no tiene experiencia al venir del karting. PRESENTE: Arrancó el campeonato para las categorías de Fedenor días atrás donde los pilotos de Campana no estuvieron presentes en el arranque del mismo como Muñoz, Gallo, Tomatti, Conti y Gasperini que probablemente puedan arrancar en la segunda del año. TC PICK UP: En el autódromo platense arrancan el campeonato en este fin de semana. Televisa desde las 11 hs a través de la TV Pública por el programa ACTC Media. ASADO: Como decidió provocar un cambio en su Jeep al cual le realizó en este tiempo Sandro Ariu se muestra de una manera muy agradable y los muchachos del cañon cuatro por cuatro esperan un asado para dicha presentación. ENCUENTRO: Continuando con los muchachos de los Jeep había una idea de comenzar la temporada con un encuentro en Pilar pero ante el tema de corona virus por el momento está suspendido. DECIMO: Días atrás en la primera fecha del campeonato de la categoría Rotax en la Clase DD Dos participó el campanense Sebastián Abella que la final lo encontró en el décimo lugar lo que dejó conforme a su equipo. BUSCAR: Ante la ausencia de los hermanos Garrido y de German Henze en el motocross están obligando al jefe de equipo Simón Moyano buscar otra estructura para trabajar pero dicen sus amigos que ese no es lo suyo, parece que le cuesta. AVANZAR: Con dos presentaciones realizadas Leandro Lopez sigue avanzando los trabajos en el Fiat Uno para la Clase seis de las picadas donde hoy por hoy está abocado a terminar el trailler para transportar su auto. SUPER TC 2000: La categoría está arrancando su campeonato en este fin de semana en el autódromo "El Zonda" de San Juan donde televisa desde las 10.30 hs a través de Carburando. (suspendida). COMENZAR: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoría Prokart confirmaron que el comienzo del campeonato de karting, se desarrollará el cinco de abril en el kartódromo Luis Ruben Di Palma en Ciudad Evita para todas las clases que lo componen. CONDUCE: El campanense Ignacio Lopez estará un año mas en la categoría Prokar ahora en la Clase General tras venir de ganar un campeonato el año pasado en la Juniors siempre bajo el mismo equipo que conduce su padre Marcelo. FORMULA RENAULT: Comienzo de una nueva etapa para la escuela de talentos este fin de semana en el autódromo "El Zonda" de San Juan donde televisa desde las 10.30 Canal 13 a través del programa Carburando. (suspendida). MAYOR: El tema económico es el mayor inconveniente que presentan por estos días para llegar bien a la próxima carrera de la Formula Tres Metropolitana donde Juan Zucconi intenta arrancar el campeonato. OCUPAR: Santino Panetta viene de correr la primera del año en la categoría Rotax en la clase Micro Max donde ocupó el sétimo puesto con la misma estructura del año pasado. DESAFIO ABARTH: La monomarca llega hasta el autódromo de San Juan con su habitual parque de autos en este fin de semana donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. (suspendida). VICTORIA: Las categorías que fiscaliza Fedenor vienen de correr en Colon donde la victoria recayó en Monomarca 128: Santiago Sbuttoni, F Renault Bonaerense: Ramiro Marinuchi, Promo 850/1100: Nicolás Bonelllo. TC Zonal: Dario Matovich. Turismo 1600: Diego Chevalley. TC 4000 Bonaerense. Juan Federici, TC del Norte: Horacio Sanchez y TC 850: Carlos Rabanal. TURISMO ZONAL PISTA: En el autódromo platense arrancan la temporada la categoría con sus dos clases en este fin de semana donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CUPECITAS: La Cupé Chevrolet está guardado en el galpón y sus amigos esperan que salga a girar con la misma tras todos los trabajos realizados que se muestra de una manera para ver pero José no toma la determinación. Que te ocurre abuelo? GT 2000: La categoría visita el autódromo platense en la búsqueda de otra fecha del campeonato arrancando desde las 12 hs con su propuesta. (suspendida). COMPLICAR: Como ya contamos en esta sección Pablo Villaverde tiene una debilidad que consiste en coleccionar autos en miniatura donde viene formando su propío museo, el tema es que ahora se complicó porque Pedrito desea poder usar ese juguete de papá. RETORNAR: Baltazar Leguizamon se sumó a la categoría Tope Race y el joven piloto que viene de correr en Europa con buenos resultados debió retornar a su país ante la falta de presupuesto para continuar en el exterior aunque volverá a realizar el intento porque desea volver. CONTACTO: Los hermanos Emma están trabajando de cara al inicio del campeonato Rally Mar y Sierra y como siempre pretenden ser competitivos y de abu se desprenden que tuvieron un primer contacto con Carlos Debesa para realizar algunos trabajos puntuales en los autos. PREPARADO: Ya está todo preparado para el retorno de Tobias Amarillo para arrancar en karting en la segunda fecha del campeonato en la categoria Kart Plus. AÑOS: Marcelo acaba de cumplir cuatro años y su papá le regaló un karting y el pequeño ya lo quiso probar y sorprendió como lo llevaba el menor de los Fontana ante la alegría de Norberto que asegura le salió de ley. ASADOR: Los asados de los jueves en el local de Fernando Moreno demuestran que es un gran asador y se lo reconocen todos, el tema es que a la hora de jugar al truco nadie quiere ser su compañero porque saben que no pueden ganar. La gente que es mala y comenta! SUSPENDER: Finalmente como se preveía se suspendió la carrera del Turismo Carretera en el autódromo de Concordia y ahora se trabaja para reorganizar el calendario de la categoría. ACTUACION: Otro buen trabajo de Victor Amaranto desde su actuación como navegante en el Rally Federal con la experiencia acumulada cerraron un excelente fin de semana y el reconocimiento de todo el equipo para el campanense por su trabajo en carrera. TC MOURAS: La categoría está desarrollando otra carrera del presente campeonato en este fin de semana en el autódromo de La Plata. Desde las 11 hs televisa a través del programa ACTC Media por la TV Publica. CORRER: El Tope Race viene de correr en Concepción del Uruguay dos carreras donde la primera la ganó Matias Rossi el actual campeón de la categoría y la segunda competencia quedó en manos de Diego Azar. FIRMAS: Jorge del Buono abrirá un camino para implementar el 13 de noviembre como el dia del navegante para aquellos que corren en categorias de Rally tal es el caso de Victor Amaranto y Alejandro Ferraro representantes de nuestra ciudad. Para poder lograrlo se necesita mas de quinientas firmas. TC PISTA MOURAS: En el autódromo platense la categoria realiza otra fecha del campeonato este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Publica a través del programa ACTC Media.

