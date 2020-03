Actualmente no hay evidencia de que los animales puedan infectarse con este nuevo coronavirus. A pesar de ello, la prevención ante la emergencia sanitaria es indispensable, debido a que al virus lo frenamos entre todos. #SeamosResponsables. Los veterinarios son agentes primarios de salud, tal como lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como Garantes de Una Salud, desde sus diferentes puestos de trabajo (atención de animales de compañía y grandes animales, inspección bromatológica en municipios y frigoríficos, laboratorios, docencia, etc.) contribuyen a lograr contener y/o controlar que los riesgos por enfermedades de los animales y/o sus subproductos no lleguen a provocar una zoonosis. Desde esta perspectiva, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires comparte recomendaciones a tener en cuenta: Medidas generales para cualquier persona - Lavarse las manos - Distanciamiento social - Cubrirse al toser o estornudar - No tocarse ojos, nariz y boca Medidas generales con mascotas independientemente del coronavirus - Después de tocar animales lavarse las manos - No tocarse ojos, nariz y boca - Antes de ir al veterinario llamar e informarse de cómo proceder con el fin de evitar aglomeramientos CUIDÉMONOS ENTRE TODOS Accede a los protocolos generados desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires generaron protocolos de acción para la atención de pequeños y grandes animales, el cual, debe ser tenido en cuenta tanto por los profesionales como por la comunidad. Pequeños animales: http://bit.ly/ProtocoloPandemiaPequeñosAnimales Grandes animales: http://bit.ly/ProtocoloPandemiaGrandesAnimales



Covid-19 y animales

