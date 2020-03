Las fuerzas de seguridad Federales se sumaron a la bonaerense. También la DDI, policía motorizada y la división Delitos Rurales patrullan las calles. En las últimas horas se produjo una gran cantidad de detenciones por no respetar la cuarentena impuesta por el Gobierno nacional, en principio hasta el 31 de marzo. Prefectura, Policía Federal, Comando de Patrulla, Policía Local, DDI, Policía Rural, División Motorizada, Infantería, Caballería y GAD están realizando operativos durante todo el día en la ciudad para evitar que circule gente que no debe hacerlo. "Salí a comprar cigarrillos", se intentó justificar uno de los detenidos, un vecino de Villanueva, que buscaba un kiosco en barrio Lubo –bastante más lejos de 1 kilómetro de su casa-. Excusas como esas se multiplicaban en los distintos controles. Prefectura y policía Federal controlaban los accesos a la ciudad, mientras que las distintas fuerzas de la bonaerense se encargaban de controlar los distintos barrios y el casco urbano, algo que va a repetirse e intensificarse en los próximos días. Todos los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado Federal de Campana.









Suman 36 los detenidos por no respetar la cuarentena en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar