La secretaria de Salud del Municipio explicó que todavía no hay dosis disponibles y que se entregarán a fines de marzo. No obstante, ya se trabaja en un calendario con lugares y horarios específicos para su aplicación que dará prioridad a los mayores de 65 y grupos de riesgo. Ante inquietudes de la población, la secretaria de Salud del Municipio, Cecilia Acciardi, se refirió a la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2020. En tal sentido, la funcionaria explicó que todavía no hay dosis disponibles y que la fecha de entrega prevista por las autoridades sanitarias nacionales es para fines de marzo. No obstante, aclaró que desde el Municipio ya se trabaja en la confección de un calendario determinando lugares y horarios específicos para garantizar el desarrollo de la campaña en forma inmediata y cuidando la salud de los vecinos. "La idea es evitar juntar a la gente sana con aquella que sufre una dolencia para no tener complicaciones", explicó Acciardi, quien además indicó que será prioridad vacunar a los grupos de riesgos entre ellas las personas mayores de 65 años, y luego a la población en general.



Detalles de la Campaña de Vacunación Antigripal 2020

