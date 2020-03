Exaltación de la Cruz no quiere que los vecinos de Ruta 4 compren en Los Cardales

También Almirante Brown, Lomas de Zamora, Ezeiza y San Vicente ya restringieron el acceso a sus distritos. Esteban Echeverría aún no tomó la medida, pero reforzó controles callejeros. Una inédita medida adoptó el municipio de Exáltación de la Cruz el viernes pasado, impidiendo el acceso a los vecinos que viven sobre Ruta 4 (Partido de Campana), quienes históricamente se proveen de medicamentos, alimentos, cajeros, carga de combustible y en circunstancias normales esparcimiento (cafés, heladerías, espacios verdes) en la ciudad de Los Cardales. La medida adoptada por el intendente Diego Nanni (y apoyada por algunos comerciantes de la zona) se basaría en que algunos no residentes de algunos countrys habrían decidido pasar la cuarentena en su casa de fin de semana. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. Durante los últimos diez años, una gran proporción de vecinos decidieron utilizar esas residencias como viviendas permanentes, muchos de ellos trasladándose del radio céntrico de Campana hacia esos barrios, que en la actualidad cuenta con más de 10 mil habitantes. Según pudo saber La Auténtica Defensa, el Intendente Sebastián Abella habría mantenido conversaciones directas con el intendente de Exaltación de la Cruz y habrían llegado a un acuerdo que, automóviles con una sola persona a bordo, podría acceder para los trámites de suma necesidad, con reservas. Ante estas circunstancias, ayer funcionó en la zona de Ruta 4 una feria comercial para que estos vecinos puedan proveerse de mercadería y alimentos necesarios sin tener que llegar a Los Cardales.

LOS VECINOS DE RUTA 4 SE MOSTRARON MUY MOLESTOS POR LA MEDIDA ADOPTADA POR DIEGO NANNI, INTENDENTE DE EX. DE LA CRUZ. MEDIDAS SIMILARES Los municipios de la región optaron por cerrar sus fronteras a fin de evitar el tránsito de personas que no sen residentes, de manera de fortalecer la cuarentena total. Almirante Brown, Lomas de Zamora, Ezeiza y San Vicente fueron los que adoptaron la medida, redoblando los controles en varios accesos. Aunque aún no tomó esta resolución, el gobierno de Esteban Echeverría reforzó los controles callejeros en todas las localidades. En los operativos intervienen agentes de Tránsito, efectivos de la Policía bonaerense y, en alguno de ellos, también de la Gendarmería Nacional. De esta manera, sólo pueden circular por los accesos habilitados personas que presenten su documento de identidad que acrediten residencia en esos distritos o que puedan justificar su traslado y el incumplimiento del aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno nacional.





EL INTENDENTE DE EZEIZA, ALEJANDRO GRANADOS, DIRECTAMENTE BLOQUEÓ CON TIERRA VARIOS DE LOS ACCESOS A LA CIUDAD.



