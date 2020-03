Se confirmó el primer caso de transmisión comunitaria de coronavirus en el país

Se trata de una paciente que no tiene antecedentes de viaje ni contacto estrecho con otro enfermo. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer, en su informe diario, el primer caso de coronavirus de transmisión comunitaria en un paciente que no tiene antecedente de viaje ni contacto estrecho con otro enfermo. Así lo indicó en el informe diario sobre la evolución de la pandemia en la Argentina por las autoridades sanitarias el subsecretario de Estrategia Sanitarias, Alejandro Costa. "En la Argentina, son 266 los casos que han sido confirmados, de los cuales 190 tienen un antecedente de viaje internacional, 59 tienen transmisión local en conglomerado, 1 caso no tiene antecedente de viaje o contacto estrecho y 17 se encuentran en evaluación epidemiológica", explicó el funcionario en torno a la enfermedad que causó cuatro muertes en el país. Al dar precisiones en cuanto a los casos de transmisión local en conglomerado, Costa, indicó que se trata de personas que tuvieron contactos con enfermos sin necesidad de ser estrechos, como pueden ser el caso de los trabajadores de la salud o asignado a aeropuertos. Por su parte, en el informe sobre el coronavirus número 19, la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, remarcó que se puede afirmar que se está iniciando la transmisión comunitaria, algo que esperaban que se produzca. CONFIRMAN EL POSITIVO DE HUGO "EL LOCO" GATTI Está internado en una clínica de Madrid y se encuentra estable. Hugo Gatti, uno de los arqueros que revolucionó el puesto en la Argentina por su juego con los pies e ídolo de Boca, se encuentra internado en Madrid en estado estable tras dar positivo en una prueba de coronavirus , dijo hoy uno de los hijos. "Mi padre entró con un cuadro de neumonía causado por el virus", indicó Lucas Gatti, en diálogo con el diario Clarín . "Entró bastabte jodido, con un estado grave, pero ahora está mejor y está respondiendo bien al tratamiento. Hay que esperar que siga respondiendo bien", añadió. Gatti, de 75 años, se encuentra internado en situación "estable" en un centro médico de Madrid, ciudad en la que reside durante buena parte del año. El "Loco", apodo que se ganó por su estilo innovador y su perfil controvertido, jugó en Atlanta, River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors, donde finalizó su carrera a los 44 años. También integró el seleccionado en el Mundial de 1966. Gatti posee con 765 partidos jugados el récord de presencias en el fútbol argentino.

