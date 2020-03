La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/mar/2020 "Hay un gran esfuerzo de la comunidad educativa por no perder el tiempo"







Desde la Asociación Creando Nexos de Campana proponen diferentes alternativas virtuales para que tanto docentes como alumnos puedan continuar desarrollando los distintos contenidos pedagógicos. Además, en el marco del Día de la Memoria, recomendaron diversas películas para ver en familia, reflexionar y debatir. "Queremos alentar a los chicos a través de los distintos medios y plataformas digitales a seguir desarrollando los distintos contenidos pedagógicos en el marco del aislamiento social dispuesto por la pandemia de Coronavirus" señalaron miembros de la Asociación Creando Nexos de nuestra Ciudad, quienes trabajan en la difusión y organización de plataformas y herramientas virtuales para poner a disposición de la comunidad educativa. Queremos reconocer el esfuerzo docente y de la comunidad educativa toda, incluyendo a padres y alumnos, por seguir adelante pese a las circunstancias. La tecnología nos está dando una gran mano, ya sea a través de plataformas de enseñanzas existentes o diseñando nuevas alternativas virtuales" expresaron Romina Carrizo, Natalia Cardozo, Matias Martínez Reina y Leandra Perez.. miembros de la Asociación creada por un grupo de padres y profesionales de la educación que busca debatir sobre los distintos problemas que padecen niños, niñas y adolescentes en las instituciones de nuestra Ciudad. Así, tanto docentes como alumnos conviven con los dispositivos y las plataformas del Gobierno Nacional, o con otras alternativas reconocidas para el desarrollo de clases como Google Class Room, donde cada profesor pueda interactuar con su grupo de alumnos, tanto vía PC como celular. "También se han generado grupos de Whatsapp, cadenas de mail o a través de las redes sociales. Todas las opciones son válidas para seguir estudiando y aprendiendo" sostienen. En este sentido, y en el marco del Día de la Memoria que se conmemora este 24 de Marzo, recomendaron una serie de películas y contenidos "para abordar la temática en familia, propiciar el diálogo y la reflexión de lo acontecido durante la última dictadura cívico militar". Entre el material sugerido aparecen las películas Kóblic (Director: Sebastián Borensztein, 2016); Garage Olimpo (Marco Beaches, 1999); Kamchatka (Marcelo Pineyro, 2002), Crónica de una fuga (Adrian Caetano, 2006); Infancia Clandestina (Benjamin Ávila, 2011) y El amigo alemán (Jeanine Meerapfel, 2012). "Aprovechamos para saludar a docentes y estudiantes, a quienes seguiremos acompañando y valoramos el esfuerzo por continuar trabajando y sostener la continuidad pedagógica desde casa. Hay un gran esfuerzo de la comunidad educativa por no perder el tiempo" concluyeron.



Romina Carrizo, Natalia Cardozo, Matias Martínez Reina y Leandra Perez buscan debatir sobre los distintos problemas que padecen niños, niñas y adolescentes en las instituciones de nuestra Ciudad.



